У Луцьку відкривають різдвяну майстерню
Сьогодні, 08:00
Завтра 12.00 годині у Палаці культури Луцька (ІІ корпус) відбудеться відкриття творчого проєкту «Різдвяна майстерня».
Про це повідомили у міськраді.
У проєкті візьмуть участь вісім майстрів народної творчості. Майстерня працюватиме до 30 грудня цього року,
Упродовж цього часу відбудеться 12-ть майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки, виробів з глини, соломи та кераміки, а також новорічно-різдвяної атрибутики. Долучитися до майстер-класів можуть усі охочі (триває попередній запис).
Для дітей соціально незахищених категорій міської територіальної громади майстер-класи відбудуться на благодійній основі.
Організатори: департамент культури Луцької міської ради, Палац культури міста Луцька.
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Про це повідомили у міськраді.
У проєкті візьмуть участь вісім майстрів народної творчості. Майстерня працюватиме до 30 грудня цього року,
Упродовж цього часу відбудеться 12-ть майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки, виробів з глини, соломи та кераміки, а також новорічно-різдвяної атрибутики. Долучитися до майстер-класів можуть усі охочі (триває попередній запис).
Для дітей соціально незахищених категорій міської територіальної громади майстер-класи відбудуться на благодійній основі.
Організатори: департамент культури Луцької міської ради, Палац культури міста Луцька.
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