У Луцьку відкривають різдвяну майстерню

У Луцьку відкривають різдвяну майстерню
Завтра 12.00 годині у Палаці культури Луцька (ІІ корпус) відбудеться відкриття творчого проєкту «Різдвяна майстерня».

Про це повідомили у міськраді.

У проєкті візьмуть участь вісім майстрів народної творчості. Майстерня працюватиме до 30 грудня цього року,

Упродовж цього часу відбудеться 12-ть майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки, виробів з глини, соломи та кераміки, а також новорічно-різдвяної атрибутики. Долучитися до майстер-класів можуть усі охочі (триває попередній запис).

Для дітей соціально незахищених категорій міської територіальної громади майстер-класи відбудуться на благодійній основі.

Організатори: департамент культури Луцької міської ради, Палац культури міста Луцька.

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Теги: Луцьк, різдвяна майстерня
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