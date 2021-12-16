У Луцьку відкривають різдвяну майстерню





Про це повідомили у міськраді.



У проєкті візьмуть участь вісім майстрів народної творчості. Майстерня працюватиме до 30 грудня цього року,



Упродовж цього часу відбудеться 12-ть майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки, виробів з глини, соломи та кераміки, а також новорічно-різдвяної атрибутики. Долучитися до майстер-класів можуть усі охочі (триває попередній запис).



Для дітей соціально незахищених категорій міської територіальної громади майстер-класи відбудуться на благодійній основі.



Організатори: департамент культури Луцької міської ради, Палац культури міста Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра 12.00 годині у Палаці культури Луцька (ІІ корпус) відбудеться відкриття творчого проєкту «Різдвяна майстерня».Про це повідомили у міськраді.У проєкті візьмуть участь вісім майстрів народної творчості. Майстерня працюватиме до 30 грудня цього року,Упродовж цього часу відбудеться 12-ть майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки, виробів з глини, соломи та кераміки, а також новорічно-різдвяної атрибутики. Долучитися до майстер-класів можуть усі охочі (триває попередній запис).Для дітей соціально незахищених категорій міської територіальної громади майстер-класи відбудуться на благодійній основі.Організатори: департамент культури Луцької міської ради, Палац культури міста Луцька.

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