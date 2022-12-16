На «Ягодині» перетин кордону тимчасово здійснюватиметься в порядку живої черги





Про це



20 - 23 грудня водії та перевізники самі визначатимуть, коли їм зручно прибути до терміналу та стати в живу чергу.



Тимчасовий перехід до такого режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги та проїзду автомобілів, які раніше встали в чергу але не встигли виїхати.



Наразі завершуються роботи з відновлення основного та резервних серверів сайту echerha.gov.ua, який вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням.



Зазначається, що 23 грудня о 09:00 запис в єЧергу на сайті echerha.gov.ua буде відновлено. З 12:00 25 грудня проїзд у загальній черзі через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» буде виключно за записом на сайті echerha.gov.ua

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж 4 днів, із 20 грудня до 24 грудня, перетин кордону в пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» буде здійснюватися в порядку живої черги (після закінчення черги зареєстрованих 16.12.2022).Про це повідомили в Держслужбі України з безпеки на транспорті.20 - 23 грудня водії та перевізники самі визначатимуть, коли їм зручно прибути до терміналу та стати в живу чергу.Тимчасовий перехід до такого режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги та проїзду автомобілів, які раніше встали в чергу але не встигли виїхати.Наразі завершуються роботи з відновлення основного та резервних серверів сайту echerha.gov.ua, який вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням.Зазначається, що 23 грудня о 09:00 запис в єЧергу на сайті echerha.gov.ua буде відновлено. З 12:00 25 грудня проїзд у загальній черзі через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» буде виключно за записом на сайті echerha.gov.ua

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