У Луцьку цілодобово працюватимуть заклади з гральними автоматами





Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцької міськради 20 грудня, пише



Члени виконкому підтримали дане рішення і дозволили залам гральних автоматів “WIN” товариства “Імперія Азарту” та бару товариства «П.И.И.К.» на вулиці Словацького, 2 працювати цілодобово до 20 грудня 2023 року. Але із забороною продажу на винос алкоголю з 22:00 до 8:00.



За їх роботою слідкуватимуть муніципали та поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької міської ради звернулися товариства «Імперія Азарту» та «П.И.И.К.» з проханням дозволити цілодобову роботу залам гральних автоматів «WIN» й бару наступного року.Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцької міськради 20 грудня, пише ВСН Члени виконкому підтримали дане рішення і дозволили залам гральних автоматів “WIN” товариства “Імперія Азарту” та бару товариства «П.И.И.К.» на вулиці Словацького, 2 працювати цілодобово до 20 грудня 2023 року. Але із забороною продажу на винос алкоголю з 22:00 до 8:00.За їх роботою слідкуватимуть муніципали та поліція.

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