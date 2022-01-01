У Луцьку цілодобово працюватимуть заклади з гральними автоматами
Сьогодні, 10:40
До Луцької міської ради звернулися товариства «Імперія Азарту» та «П.И.И.К.» з проханням дозволити цілодобову роботу залам гральних автоматів «WIN» й бару наступного року.
Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцької міськради 20 грудня, пише ВСН.
Члени виконкому підтримали дане рішення і дозволили залам гральних автоматів “WIN” товариства “Імперія Азарту” та бару товариства «П.И.И.К.» на вулиці Словацького, 2 працювати цілодобово до 20 грудня 2023 року. Але із забороною продажу на винос алкоголю з 22:00 до 8:00.
За їх роботою слідкуватимуть муніципали та поліція.
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Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцької міськради 20 грудня, пише ВСН.
Члени виконкому підтримали дане рішення і дозволили залам гральних автоматів “WIN” товариства “Імперія Азарту” та бару товариства «П.И.И.К.» на вулиці Словацького, 2 працювати цілодобово до 20 грудня 2023 року. Але із забороною продажу на винос алкоголю з 22:00 до 8:00.
За їх роботою слідкуватимуть муніципали та поліція.
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