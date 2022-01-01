У Луцьку цілодобово працюватимуть заклади з гральними автоматами

У Луцьку цілодобово працюватимуть заклади з гральними автоматами
До Луцької міської ради звернулися товариства «Імперія Азарту» та «П.И.И.К.» з проханням дозволити цілодобову роботу залам гральних автоматів «WIN» й бару наступного року.

Про це стало відомо під час засідання виконкому Луцької міськради 20 грудня, пише ВСН.

Члени виконкому підтримали дане рішення і дозволили залам гральних автоматів “WIN” товариства “Імперія Азарту” та бару товариства «П.И.И.К.» на вулиці Словацького, 2 працювати цілодобово до 20 грудня 2023 року. Але із забороною продажу на винос алкоголю з 22:00 до 8:00.

За їх роботою слідкуватимуть муніципали та поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: заклади з гральними автоматами, Луцьк, графік роботи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку цілодобово працюватимуть заклади з гральними автоматами
Сьогодні, 10:40
На «Ягодині» перетин кордону тимчасово здійснюватиметься в порядку живої черги
Сьогодні, 10:15
Розвідка Британії прокоментувала візит Путіна у «штаб війни» з Україною
Сьогодні, 09:59
ЗСУ знищили понад 99 тисяч російських окупантів та 2 гелікоптери
Сьогодні, 09:31
Участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною, – ISW
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Як у Луцьку працюватимуть торгові центри у 2023 році Як у Луцьку працюватимуть торгові центри у 2023 році
07 грудень, 11:24
Два митні пости на Волині 30 червня працюватимуть довше і в посиленому режимі Два митні пости на Волині 30 червня працюватимуть довше і в посиленому режимі
29 червень, 19:10
Волонтерські пункти у Луцьку змінили графік роботи Волонтерські пункти у Луцьку змінили графік роботи
29 квітень, 15:16
ЦНАП у Луцьку працює за новим графіком ЦНАП у Луцьку працює за новим графіком
28 січень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку цілодобово працюватимуть заклади з гральними автоматами
Сьогодні, 10:40
 0
На «Ягодині» перетин кордону тимчасово здійснюватиметься в порядку живої черги
Сьогодні, 10:15
 0
Розвідка Британії прокоментувала візит Путіна у «штаб війни» з Україною
Сьогодні, 09:59
 0
ЗСУ знищили понад 99 тисяч російських окупантів та 2 гелікоптери
Сьогодні, 09:31
 0
Участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною, – ISW
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8