Волинська ОВА отримала Вифлиємський вогонь миру. ФОТО

Волинська ОВА отримала Вифлиємський вогонь миру. ФОТО
Вифлиємський вогонь миру – символ злагоди, добра, любові. Волинська ОВА отримала його від пластунів.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Традиції передавати вогонь спочатку між скаутами світу, а потім усім, хто його потребує – двадцять років.

"Наразі вона важлива як ніколи, тому щиро вдячний скаутам за її продовження.

Бажаю усім родинам, щоб цей вогонь завжди зігрівав, дарував тепло, радість і найголовніше – мир. Також, щоб у кожного в серці ніколи не згасав внутрішній вогонь", - написав глава області.
Волинська ОВА отримала Вифлиємський вогонь миру. ФОТО
Волинська ОВА отримала Вифлиємський вогонь миру. ФОТО
Волинська ОВА отримала Вифлиємський вогонь миру. ФОТО

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Теги: Вифлиємський вогонь миру, Волинська ОВА
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