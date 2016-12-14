Волинська ОВА отримала Вифлиємський вогонь миру. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Вифлиємський вогонь миру – символ злагоди, добра, любові. Волинська ОВА отримала його від пластунів.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Традиції передавати вогонь спочатку між скаутами світу, а потім усім, хто його потребує – двадцять років.
"Наразі вона важлива як ніколи, тому щиро вдячний скаутам за її продовження.
Бажаю усім родинам, щоб цей вогонь завжди зігрівав, дарував тепло, радість і найголовніше – мир. Також, щоб у кожного в серці ніколи не згасав внутрішній вогонь", - написав глава області.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Традиції передавати вогонь спочатку між скаутами світу, а потім усім, хто його потребує – двадцять років.
"Наразі вона важлива як ніколи, тому щиро вдячний скаутам за її продовження.
Бажаю усім родинам, щоб цей вогонь завжди зігрівав, дарував тепло, радість і найголовніше – мир. Також, щоб у кожного в серці ніколи не згасав внутрішній вогонь", - написав глава області.
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