Волинська ОВА отримала Вифлиємський вогонь миру. ФОТО

Вифлиємський вогонь миру – символ злагоди, добра, любові. Волинська ОВА отримала його від пластунів.Про це повідомив голова Волинської ОВАТрадиції передавати вогонь спочатку між скаутами світу, а потім усім, хто його потребує – двадцять років."Наразі вона важлива як ніколи, тому щиро вдячний скаутам за її продовження.Бажаю усім родинам, щоб цей вогонь завжди зігрівав, дарував тепло, радість і найголовніше – мир. Також, щоб у кожного в серці ніколи не згасав внутрішній вогонь", - написав глава області.