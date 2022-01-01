Виплати, допомога українцям: трьох волинян «розвели на гроші» через оголошення
Сьогодні, 11:40
«Виплати від Держави кожному громадянину України!», «Соціальні виплати від Юнеско кожному громадянину віком від 18 років», «Допомога українцям у Польщі» – завдяки таким оголошенням на гачок шахраїв потрапило троє волинян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Перейшовши за посиланнями, вони ввели запитувану інформацію, а просили у потерпілих номер телефону та пароль до онлайн-банкінгу.
Далі, вважаючи, що підтверджують надходження коштів, – підтвердили доступ до своїх банківських карт. Як наслідок, волиняни втратили усі гроші, що були на картках, навіть кредитні.
За цими фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі причетних до скоєння злочинів встановлюють.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Перейшовши за посиланнями, вони ввели запитувану інформацію, а просили у потерпілих номер телефону та пароль до онлайн-банкінгу.
Далі, вважаючи, що підтверджують надходження коштів, – підтвердили доступ до своїх банківських карт. Як наслідок, волиняни втратили усі гроші, що були на картках, навіть кредитні.
За цими фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі причетних до скоєння злочинів встановлюють.
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