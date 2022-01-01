Мужньо борючись із російським окупантом, на Донеччині загинув 25-річний волинянин Віктор Романюк

Романюк Віктор Олександрович.





Про це повідомляє Доросинівська громада.



25-річний воїн - житель села Квітневе Доросинівської сільської ради.



На території громади оголошена триденна жалоба з 20 - 22 грудня.



Про чин похорону Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 грудня 2022 року під час ведення бойових дій біля населеного пункту Диліївка Донецької області загинув старший солдат з Рожищенського районуПро це повідомляє Доросинівська громада.25-річний воїн - житель села Квітневе Доросинівської сільської ради.На території громади оголошена триденна жалоба з 20 - 22 грудня.Про чин похорону Героя повідомлять згодом.

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