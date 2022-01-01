Мужньо борючись із російським окупантом, на Донеччині загинув 25-річний волинянин Віктор Романюк

Мужньо борючись із російським окупантом, на Донеччині загинув 25-річний волинянин Віктор Романюк
18 грудня 2022 року під час ведення бойових дій біля населеного пункту Диліївка Донецької області загинув старший солдат з Рожищенського району Романюк Віктор Олександрович.


Про це повідомляє Доросинівська громада.

25-річний воїн - житель села Квітневе Доросинівської сільської ради.

На території громади оголошена триденна жалоба з 20 - 22 грудня.

Про чин похорону Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Віктор Романюк, загинув, Доросині, Волинь, воїн
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