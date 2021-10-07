На Волині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

На Волині з 12 по 18 грудня на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 6 472 особи.Про це повідомили у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».Ріст хворих за попередній тиждень становить 32%. Серед захворілих 62% – діти до 17 років.Інтенсивний показник захворюваності за даний період становить 634,0 на 100 тисяч населення, що на 15% вище базового рівня характерного для даної пори року та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновалися 133 особи. Всього з початку епідсезону вакциновано – 915 осіб, із них групи ризику становлять 87% .В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус грипу А (АН3), не субтипованого, парагрипу, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, метаневмовіруси.