На Волині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 11:37
На Волині з 12 по 18 грудня на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 6 472 особи.
Про це повідомили у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Ріст хворих за попередній тиждень становить 32%. Серед захворілих 62% – діти до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності за даний період становить 634,0 на 100 тисяч населення, що на 15% вище базового рівня характерного для даної пори року та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновалися 133 особи. Всього з початку епідсезону вакциновано – 915 осіб, із них групи ризику становлять 87% .
В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус грипу А (АН3), не субтипованого, парагрипу, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, метаневмовіруси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Ріст хворих за попередній тиждень становить 32%. Серед захворілих 62% – діти до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності за даний період становить 634,0 на 100 тисяч населення, що на 15% вище базового рівня характерного для даної пори року та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновалися 133 особи. Всього з початку епідсезону вакциновано – 915 осіб, із них групи ризику становлять 87% .
В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус грипу А (АН3), не субтипованого, парагрипу, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, метаневмовіруси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мужньо борючись із російським окупантом, на Донеччині загинув 25-річний волинянин Віктор Романюк
Сьогодні, 11:47
На Волині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ
Сьогодні, 11:37
Волинська ОВА отримала Вифлиємський вогонь миру. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Медіа