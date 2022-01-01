Наєв про маневри росіян в Білорусі: рівень воєнної загрози поступово зростає





Про це Сергія Наєва.



Він прокоментував тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у Білорусі.



"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - пояснює Наєв.



За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1-ї танкової армії та авіаційне угрупування росіян, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.



Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракетами до них, які призначені для застосування по цілях на території України.



На питання, чи є наразі загроза повторного наступу з Білорусі, він відповів: "Цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій".



"При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генштабом передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - підсумував Наєв.



Нагадаємо, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений президент Білорусі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Втім, українські сили відстежують ситуацію і вживають відповідних заходів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерала-лейтенантаВін прокоментував тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у Білорусі."Зазначені тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - пояснює Наєв.За його словами, зараз на території Білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1-ї танкової армії та авіаційне угрупування росіян, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.Крім того, там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракетами до них, які призначені для застосування по цілях на території України.На питання, чи є наразі загроза повторного наступу з Білорусі, він відповів: "Цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій"."При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генштабом передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - підсумував Наєв.Нагадаємо, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відмовив главі Кремля Володимиру Путіну в прямій участі його країни у війні проти України

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію