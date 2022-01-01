У Луцьку змінять маршрути тролейбусів. ПЕРЕЛІК

У Луцьку діятиме оновлена та актуалізована мережа міських тролейбусних маршрутів.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 20 грудня, члени виконавчого комітету під час позачергового засідання затвердили перелік міських тролейбусних маршрутів загального користування.Таким чином, з тролейбусних маршрутів загального користування буде виключено маршрути №8 та №9, за якими перевезення пасажирів не здійснюється. Також у міську тролейбусну мережу будуть внесені маршрути: №3, №7, №10, оскільки вони рухаються до міського кладовища у с.Гаразджа.Перевезення пасажирів за маршрутами №1 та №2 організовано з врахуванням пасажиропотоків маршрутів №8 та №9, тобто продовжено від проспекту Відродження вулицями: Гордіюк, Конякіна до Карбишева в прямому та зворотному напрямках.(СКФ “Україна” – Карбишева – СКФ “Україна”) рухатиметься у прямому напрямку: вул. Окружна, бульв. Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, пр-т Волі, вул. Рівненська, пр-т Відродження, вул. Гордіюк, вул. Конякіна, вул. Карбишева; у зворотному напрямку: вул. Карбишева, вул. Конякіна, вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Станіславського, вул. Окружна.(“Новий ринок” – Карбишева – “Новий ринок”) їхатиме у прямому напрямку: вул. Окружна, бульв. Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Гордіюк, вул. Конякіна, вул. Карбишева; у зворотному напрямку: вул. Карбишева, вул. Конякіна, вул. Гордіюк, пр-т Відродження, вул. Рівненська, пр-т Волі, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Станіславського, вул. Окружна.(«Лісництво – с. Гаразджа (кладовище) рухаиметься у прямому напрямку: вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, пр-т Волі, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище). У зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, пр-т Волі, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська.(«Залізничний вокзал – Вересневе») курсуватиме у прямому напрямку: пр-т Президента Грушевського, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська, вул. Червоного Хреста, вул. Львівська, вул. Полонківська, вул. Корольова, вул. Цукрова; у зворотному напрямку: вул. Цукрова, вул. Корольова, вул. Полонківська, вул. Львівська, вул. Червоного Хреста, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Винниченка, пр‑т Президента Грушевського.(«Залізничний вокзал – Вересневе») їздитиме у прямому напрямку: пр-т Президента Грушевського, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Данила Галицького, вул. Гнідавська, вул. Потебні, вул. Львівська, вул. Полонківська, вул. Корольова, вул. Цукрова; у зворотному напрямку: вул. Цукрова, вул. Корольова, вул. Полонківська, вул. Львівська, вул. Потебні, вул. Гімназійна, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, пр-т Президента Грушевського.(«Цегельний завод – Карбишева»): у прямому напрямку: вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, Київський майдан, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, вул. Карпенка-Карого, вул. Конякіна, вул. Карбишева; у зворотному напрямку: вул. Карбишева, вул. Конякіна, вул. Карпенка-Карого, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Дубнівська.(«Залізничний вокзал – с. Гаразджа (кладовище) їздитиме у прямому напрямку: пр-т Президента Грушевського, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище); у зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, Київський майдан, вул. Винниченка, пр-т Президента Грушевського.(«Гордіюк – с. Гаразджа (кладовище) курсуватиме у прямому напрямку: вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище); у зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, Київський майдан, пр-т Волі, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Гордіюк.(«Володимирська – Карбишева») їздитиме у прямому напрямку: вул. Володимирська, вул. Червоного Хреста, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, вул. Гордіюк, вул. Карбишева; у зворотному напрямку: вул. Карбишева, вул. Конякіна, вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська, вул. Червоного Хреста, вул. Володимирська.(«ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) рухатиметься вул. Винниченка, пр-т Василя Мойсея, пр-т Перемоги, пр-т Соборності, пр-т Молоді, пр-т Відродження, вул. Рівненська, пр-т Волі. Тролейбусний маршрут № 15а («ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (кільцевий рух) їздитиме пр-т Волі, вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка.