У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО





Як розповіла Роксолана Несторук, придбати омріяні подарунки онкохворим дітям допомогли благодійники, також долучитися міг кожен, хто хотів.



"Миколаїв тут багато: кожна людина, яка хотіла долучитись до цієї доброї справи, долучилась, подарила подарунок, придбала за власний кошт або додала своїх друзів, чи фінансово долучилась до того, щоб їх придбати, так як були і дорого вартісні подарунки, для підлітків здебільшого техніка", – говорить волонтерка.



12-річна Рімма Цапук разом із тіткою розглядала свій подарунок – мобільний телефон. Школярка каже: її ґаджет напередодні зламався.



"Поступила я сюди 30 листопада, написала минулого тижня. Не пам’ятаю якого числа. Мені дуже хотілось отримати телефон якийсь, бо мій телефон якраз поламався. Дуже рада і дуже дякую Миколаю, що він приніс мене і такий подарунок", – сказала дівчина.



Допомогу онкохворим дітям також збирали у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, де благодійники організували ярмарок виробів ручної роботи, сувенірів та інших хендмейд речей.



Волонтерка Наталія Гайда розповіла: актуальними на ярмарку були свічки, які мають по 40 годин горіння, віночки, новорічні декорації, печиво тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні є 17 онкохворих дітей, які нині перебувають на лікуванні, отримали подарунки до дня Святого Миколая.Як розповіла Суспільному волонтеркапридбати омріяні подарунки онкохворим дітям допомогли благодійники, також долучитися міг кожен, хто хотів."Миколаїв тут багато: кожна людина, яка хотіла долучитись до цієї доброї справи, долучилась, подарила подарунок, придбала за власний кошт або додала своїх друзів, чи фінансово долучилась до того, щоб їх придбати, так як були і дорого вартісні подарунки, для підлітків здебільшого техніка", – говорить волонтерка.12-річнаразом із тіткою розглядала свій подарунок – мобільний телефон. Школярка каже: її ґаджет напередодні зламався."Поступила я сюди 30 листопада, написала минулого тижня. Не пам’ятаю якого числа. Мені дуже хотілось отримати телефон якийсь, бо мій телефон якраз поламався. Дуже рада і дуже дякую Миколаю, що він приніс мене і такий подарунок", – сказала дівчина.Допомогу онкохворим дітям також збирали у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, де благодійники організували ярмарок виробів ручної роботи, сувенірів та інших хендмейд речей.Волонтеркарозповіла: актуальними на ярмарку були свічки, які мають по 40 годин горіння, віночки, новорічні декорації, печиво тощо.

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