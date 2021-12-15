У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО
У Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні є 17 онкохворих дітей, які нині перебувають на лікуванні, отримали подарунки до дня Святого Миколая.

Як розповіла Суспільному волонтерка Роксолана Несторук, придбати омріяні подарунки онкохворим дітям допомогли благодійники, також долучитися міг кожен, хто хотів.

"Миколаїв тут багато: кожна людина, яка хотіла долучитись до цієї доброї справи, долучилась, подарила подарунок, придбала за власний кошт або додала своїх друзів, чи фінансово долучилась до того, щоб їх придбати, так як були і дорого вартісні подарунки, для підлітків здебільшого техніка", – говорить волонтерка.
У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО

12-річна Рімма Цапук разом із тіткою розглядала свій подарунок – мобільний телефон. Школярка каже: її ґаджет напередодні зламався.

"Поступила я сюди 30 листопада, написала минулого тижня. Не пам’ятаю якого числа. Мені дуже хотілось отримати телефон якийсь, бо мій телефон якраз поламався. Дуже рада і дуже дякую Миколаю, що він приніс мене і такий подарунок", – сказала дівчина.
У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО

Допомогу онкохворим дітям також збирали у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, де благодійники організували ярмарок виробів ручної роботи, сувенірів та інших хендмейд речей.

Волонтерка Наталія Гайда розповіла: актуальними на ярмарку були свічки, які мають по 40 годин горіння, віночки, новорічні декорації, печиво тощо.
У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: онкохворі діти, Луцьк, подарунки, День Миколая
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як взимку допомогти сухій шкірі обличчя*
Сьогодні, 13:21
У скільки обійдеться використання генератора для помешкання за добу
Сьогодні, 13:19
У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Біля Лесиного вишу відкрили різдвяну шопку. ФОТО
Сьогодні, 12:40
У Луцьку змінять маршрути тролейбусів. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 12:14
Схожі новини
У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей У Луцьку відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей
17 грудень, 20:34
«Ситуація катастрофічна»: у Луцьку потрібні гроші на ліки для онкохворих дітей «Ситуація катастрофічна»: у Луцьку потрібні гроші на ліки для онкохворих дітей
03 березень, 20:28
У луцькому пологовому дарують візки першим малюкам, народженим у 2022 році У луцькому пологовому дарують візки першим малюкам, народженим у 2022 році
15 грудень, 2021, 18:00
У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО У луцькому пологовому привітали породіль з Днем матері і вручили подарунки. ФОТО
09 травень, 2021, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink
Сьогодні, 13:40
 0
На Волині рятувальники витягнули із снігового замету рейсовий автобус з 19 пасажирами
Сьогодні, 13:25
 0
Як взимку допомогти сухій шкірі обличчя*
Сьогодні, 13:21
 0
У скільки обійдеться використання генератора для помешкання за добу
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку до дня Миколая онкохворі діти отримали подарунки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8