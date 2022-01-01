У скільки обійдеться використання генератора для помешкання за добу





Скільки коштує зігрітися за допомогою генератора, пише



Генератори, що дизельні, що бензинові — не дешеві, їх вартість залежить від потужності — скільки електрики вони можуть виробляти. Генератора потужністю 3 кВ вистачить на роботу холодильника, котла, помпи для води, а генератор потужність до 5 кВ можна вже використовувати як для приватного будинку, так і якогось торговельного закладу.



UAportal вирахував, скільки українцям обійдеться використання генератора середньої потужності на добу, якщо він працюватиме безперервно.



Дизельні генератори зазвичай мають споживання 250 г/кВт-год, тобто при виробленні кіловата енергії за годину він спалить 250 г палива, за 24 години це становитиме шість літрів.



Бензиновий генератор при такому навантаженні спалить 350 г палива, тобто 8,4 літра за добу.



З урахуванням того що середня ціна літра дизелю в Україні сьогодні становить 55,02 грн/л, доба роботи дизельного генератора обійдеться у 330 грн.



Бензин А-95 сьогодні в середньому коштує 51,39 грн/літр. Тобто за добу бензиновий генератор витратить понад 430 грн.



Для тих, хто хоче вирахувати витрати за певний час, можна скористатися наступною формулою для вирахування, скільки генератор споживає палива. G помножити на P, де G — це споживання палива на 1 кВт навантаження за годину (л/кВт на год), а Р — це значення навантаження на пристрій у кВт.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці масово закуповують генератори та користуються ними в умовах відсутності світла, а в деяких місцях і опалення. Мешканці приватних будинків використовують генератори для електроплит, електричних котлів, бойлерів.Скільки коштує зігрітися за допомогою генератора, пише ТСН Генератори, що дизельні, що бензинові — не дешеві, їх вартість залежить від потужності — скільки електрики вони можуть виробляти. Генератора потужністю 3 кВ вистачить на роботу холодильника, котла, помпи для води, а генератор потужність до 5 кВ можна вже використовувати як для приватного будинку, так і якогось торговельного закладу.UAportal вирахував, скільки українцям обійдеться використання генератора середньої потужності на добу, якщо він працюватиме безперервно.Дизельні генератори зазвичай мають споживання 250 г/кВт-год, тобто при виробленні кіловата енергії за годину він спалить 250 г палива, за 24 години це становитиме шість літрів.Бензиновий генератор при такому навантаженні спалить 350 г палива, тобто 8,4 літра за добу.З урахуванням того що середня ціна літра дизелю в Україні сьогодні становить 55,02 грн/л, доба роботи дизельного генератора обійдеться у 330 грн.Бензин А-95 сьогодні в середньому коштує 51,39 грн/літр. Тобто за добу бензиновий генератор витратить понад 430 грн.Для тих, хто хоче вирахувати витрати за певний час, можна скористатися наступною формулою для вирахування, скільки генератор споживає палива. G помножити на P, де G — це споживання палива на 1 кВт навантаження за годину (л/кВт на год), а Р — це значення навантаження на пристрій у кВт.

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