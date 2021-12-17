На Волині рятувальники витягнули із снігового замету рейсовий автобус з 19 пасажирами

На Волині рятувальники витягнули із снігового замету рейсовий автобус з 19 пасажирами
Минулої доби, 19 грудня, співробітники ДСНС відбуксирували 6 вантажних автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Зокрема, біля села Нуйно Камінь-Каширського району рятувальники відтягнули зі снігового замету вантажівку «Укрпошти», а в Луцьку на вулиці Бенделіані – вантажний автомобіль з медикаментами.

На Ковельщині рятувальники виїжджали, щоб відбуксирувати великогабаритні автомобілі, що заблокували рух транспорту на дорогах, а на території Любешівської громади співробітники ДСНС вилучили зі снігового замету трактор.

Увечері минулої доби біля села Верба Володимирського району рятувальники здійснили прибирання дерева з проїжджої частини автомобільної дороги, що перекрило рух транспорту.

А сьогодні вранці, 20 грудня, рятувальники 17-і ДПРЧ смт Турійськ витягнули з замету рейсовий автобус, де знаходилося 19 чоловік.

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Теги: Волинь, рятувальники, автобус
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