На Волині рятувальники витягнули із снігового замету рейсовий автобус з 19 пасажирами
Сьогодні, 13:25
Минулої доби, 19 грудня, співробітники ДСНС відбуксирували 6 вантажних автомобілів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, біля села Нуйно Камінь-Каширського району рятувальники відтягнули зі снігового замету вантажівку «Укрпошти», а в Луцьку на вулиці Бенделіані – вантажний автомобіль з медикаментами.
На Ковельщині рятувальники виїжджали, щоб відбуксирувати великогабаритні автомобілі, що заблокували рух транспорту на дорогах, а на території Любешівської громади співробітники ДСНС вилучили зі снігового замету трактор.
Увечері минулої доби біля села Верба Володимирського району рятувальники здійснили прибирання дерева з проїжджої частини автомобільної дороги, що перекрило рух транспорту.
А сьогодні вранці, 20 грудня, рятувальники 17-і ДПРЧ смт Турійськ витягнули з замету рейсовий автобус, де знаходилося 19 чоловік.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, біля села Нуйно Камінь-Каширського району рятувальники відтягнули зі снігового замету вантажівку «Укрпошти», а в Луцьку на вулиці Бенделіані – вантажний автомобіль з медикаментами.
На Ковельщині рятувальники виїжджали, щоб відбуксирувати великогабаритні автомобілі, що заблокували рух транспорту на дорогах, а на території Любешівської громади співробітники ДСНС вилучили зі снігового замету трактор.
Увечері минулої доби біля села Верба Володимирського району рятувальники здійснили прибирання дерева з проїжджої частини автомобільної дороги, що перекрило рух транспорту.
А сьогодні вранці, 20 грудня, рятувальники 17-і ДПРЧ смт Турійськ витягнули з замету рейсовий автобус, де знаходилося 19 чоловік.
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