Як взимку допомогти сухій шкірі обличчя*

Як взимку допомогти сухій шкірі обличчя*
Ще не так давно сухість і лущення шкіри взимку сприймалися як нормальне явище. Проте результати новітніх досліджень вказують на те, що такий стан не тільки не є нормою, але й вкрай шкідливий для організму. А шкіра обличчя, за якою правильно доглядають, навіть при найлютіших морозах не буде пересихати.

Причини й наслідки зимової сухості шкіри


Перш ніж купити крем для дуже сухої шкіри обличчя, слід зрозуміти, що є причиною такого стану шкірного покриву. Спровокувати його можуть різні фактори: зневоднення організму, вітамінний дефіцит, використання неякісної косметики чи неправильне виконання косметичних процедур, вітер і мороз, занадто сухе повітря в приміщенні. Проте всі ці фактори ведуть до одного наслідку — руйнування гідроліпідного покриву шкіри, який відповідає за достатнє зволоження епідермісу та більш глибоких шарів.

Такий стан небезпечний з багатьох причин:

- епідерміс стає більш вразливим до вірусів, бактерій, грибків;

- шкіра швидко старіє;

- може з’явитися алергія, атопічний дерматит, чутливість, схильність до подразнень, запалень, висипів.

Всупереч популярній думці впоратися з проблемою зимової сухості за допомогою звичайних зволожувальних кремів з мас-маркету не вдасться. Такі засоби діють поверхнево, а їхній результат короткотривалий. Аби відновити гідроліпідний бар’єр чи запобігти його руйнуванню взимку, потрібні спеціальні засоби з сегмента дерматокосметики, які випускає компанія La Roche-Posay.

Чим корисна косметика La Roche-Posay


La Roche-Posay — світовий лідер з розробки інноваційних дерматокосметичних засобів. Унікальність такої продукції в тому, що вона поєднує риси традиційної доглядової косметики та засобів, які використовують для лікування дерматологічних хвороб. Засоби цієї категорії створюються за участі дерматологів, а формули розробляються з урахуванням потреб проблемної шкіри.

В дерматокосметиці відсутні консерванти, ароматизатори та інші синтетичні добавки, які можуть викликати алергію чи негативно впливати на шкірний покрив. Складники косметики La Roche-Posay — це речовини, які сприяють відновленню та підтриманню ліпідного шару. Активні компоненти використані в терапевтичній концентрації, тобто гарантовано дають потрібний і довготривалий результат. При цьому такі засоби абсолютно безпечні й підходять навіть для догляду за шкірою немовлят.

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Теги: крем для обличчя, косметика, La Roche-Posay
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