Біля Лесиного вишу відкрили різдвяну шопку. ФОТО





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Шопка всередині застелена сіном і наповнена обов’язковими елементами – фігурками Ісуса Христа, Матері Божої – Діви Марії та святого Йосипа.



«Цьогоріч нам вперше довелося працювати в умовах воєнного стану. Але нам із вами не соромно, як ми прожили цей рік – працювали, допомагали Збройним силам України. Наші працівники шукали способи допомогти Батьківщині вистояти в цій війні. Найперше ми дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу працювати і відкривати цю новорічно-різдвяну шопку. Ми думали, чи варто її встановлювати, чи ні, але життя продовжується. Ми маємо жити далі навіть під час війни і створювати людям святковий настрій. Не можна постійно жити в негативі. Ця шопка буде ще одним кроком до Перемоги. Нам усім – міцного здоров’я, успіхів у роботі і якнайшвидшої Перемоги», – сказав ректор університету Анатолій Цьось.



Студенти факультету культури і мистецтв у складі фольклорного ансамблю «Розмай» разом із керівником Олександром Марачем і колективом «Дивоструни» привітали присутніх із прийдешніми святами колядками та новорічними піснями.



На завершення заходу всі присутні сфотографувалися біля різдвяної шопки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки відкрили різдвяну шопку, яка зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового.Про це йдеться на сайті вишу.Шопка всередині застелена сіном і наповнена обов’язковими елементами – фігурками Ісуса Христа, Матері Божої – Діви Марії та святого Йосипа.«Цьогоріч нам вперше довелося працювати в умовах воєнного стану. Але нам із вами не соромно, як ми прожили цей рік – працювали, допомагали Збройним силам України. Наші працівники шукали способи допомогти Батьківщині вистояти в цій війні. Найперше ми дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу працювати і відкривати цю новорічно-різдвяну шопку. Ми думали, чи варто її встановлювати, чи ні, але життя продовжується. Ми маємо жити далі навіть під час війни і створювати людям святковий настрій. Не можна постійно жити в негативі. Ця шопка буде ще одним кроком до Перемоги. Нам усім – міцного здоров’я, успіхів у роботі і якнайшвидшої Перемоги», – сказав ректор університетуСтуденти факультету культури і мистецтв у складі фольклорного ансамблю «Розмай» разом із керівником Олександром Марачем і колективом «Дивоструни» привітали присутніх із прийдешніми святами колядками та новорічними піснями.На завершення заходу всі присутні сфотографувалися біля різдвяної шопки.

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