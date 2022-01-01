У Луцьку в центрі допомоги переселенцям у жінки вкрали телефон

У неділю, 18 грудня, до поліції звернулася 49-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що коли вона перебувала у центрі допомоги переселенцям у Луцьку, в неї викрали мобільний телефон Xiaomi Redmi. Сума завданих матеріальних збитків – 8 тисяч гривень.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками управління патрульної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 40-річний житель міста Нікополь.Викрадену річ разом із товаришем, раніше судимим лучанином, здав у ломбард. Поліцейські його вилучили.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.