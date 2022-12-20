Розвідка Британії прокоментувала візит Путіна у «штаб війни» з Україною

Розвідка Британії прокоментувала візит Путіна у «штаб війни» з Україною
Британська розвідка вважає, що візит Путіна у штаб так званої "спеціальної військової операції" 16 грудня мав показати колективну відповідальність за провали у війні з Україною.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у вівторок, пише "Європейська правда".

"16 грудня президент Росії Володимир Путін відвідав Об'єднаний штаб спеціальної військової операції. На відеозаписі Путін зустрівся з низкою високопоставлених військових, включаючи начальника Генерального штабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. Він запропонував внести пропозиції щодо подальших кроків Спеціальної військової операції", – пише британська розвідка.

У ході цієї хореографічно зрежисованої зустрічі Путін, вочевидь, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за проведення військових операцій в Україні, йдеться в огляді.

"Ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності та зростання незадоволення населення мобілізацією. Телевізійні кадри, ймовірно, були також покликані розвіяти чутки в соціальних мережах про відставку генерала Герасимова", – йдеться у повідомленні.

У своєму огляді британська розвідка розглянула тактику групи "Вагнера" під Бахмутом, яка полягає у використанні засуджених найманців як витратного матеріалу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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