Українські телеведучі влаштували здійснили мрію 16-річного волинянина, який прикутий до лікарняного ліжка.

Українські телеведучі влаштували здійснили мрію 16-річного волинянина, який прикутий до лікарняного ліжка.
У День Святого Миколая ведучі «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв завітали в гості Сашка з Волині, який знаходиться на лікуванні у львівській Лікарні Св. Миколая.

Про це повідомили на сторінці лікарні.

«Зустріч із Євгеном Клопотенком та майстер-клас від українського шеф-кухаря після одужання. Такий подарунок від телеведучих отримав 16-річний юнак з Волині. Він мріє навчитися готувати, але через важку хворобу поки прикутий до ліжка», - йдеться у дописі.

Як повідомили у лікарні, навесні хлопцеві стало важко рухатися. Спершу просто бракувало сил, а згодом він взагалі перестав ходити. Причина: вроджена кіста, що розділила його хребет навпіл.

«У лікарняній палаті, очікуючи на операцію, Сашко мріє одужати і стати кухарем, а ще приготувати страву разом із Євгеном Клопотенком», - діляться медики.

Телеведучі показали хлопцеві відеозвернення українського шеф-кухаря, де той пообіцяв втілити його мрію. Тепер Сашко з нетерпінням чекає на знайомство.
Українські телеведучі влаштували здійснили мрію 16-річного волинянина, який прикутий до лікарняного ліжка.
Українські телеведучі влаштували здійснили мрію 16-річного волинянина, який прикутий до лікарняного ліжка.

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Теги: волинянин, лікарня, Сніданок 1+1, ведучі, здійснили мрію
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