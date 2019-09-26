Українські телеведучі влаштували здійснили мрію 16-річного волинянина, який прикутий до лікарняного ліжка.
Сьогодні, 07:26
У День Святого Миколая ведучі «Сніданок з 1+1» Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв завітали в гості Сашка з Волині, який знаходиться на лікуванні у львівській Лікарні Св. Миколая.
Про це повідомили на сторінці лікарні.
«Зустріч із Євгеном Клопотенком та майстер-клас від українського шеф-кухаря після одужання. Такий подарунок від телеведучих отримав 16-річний юнак з Волині. Він мріє навчитися готувати, але через важку хворобу поки прикутий до ліжка», - йдеться у дописі.
Як повідомили у лікарні, навесні хлопцеві стало важко рухатися. Спершу просто бракувало сил, а згодом він взагалі перестав ходити. Причина: вроджена кіста, що розділила його хребет навпіл.
«У лікарняній палаті, очікуючи на операцію, Сашко мріє одужати і стати кухарем, а ще приготувати страву разом із Євгеном Клопотенком», - діляться медики.
Телеведучі показали хлопцеві відеозвернення українського шеф-кухаря, де той пообіцяв втілити його мрію. Тепер Сашко з нетерпінням чекає на знайомство.
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Про це повідомили на сторінці лікарні.
«Зустріч із Євгеном Клопотенком та майстер-клас від українського шеф-кухаря після одужання. Такий подарунок від телеведучих отримав 16-річний юнак з Волині. Він мріє навчитися готувати, але через важку хворобу поки прикутий до ліжка», - йдеться у дописі.
Як повідомили у лікарні, навесні хлопцеві стало важко рухатися. Спершу просто бракувало сил, а згодом він взагалі перестав ходити. Причина: вроджена кіста, що розділила його хребет навпіл.
«У лікарняній палаті, очікуючи на операцію, Сашко мріє одужати і стати кухарем, а ще приготувати страву разом із Євгеном Клопотенком», - діляться медики.
Телеведучі показали хлопцеві відеозвернення українського шеф-кухаря, де той пообіцяв втілити його мрію. Тепер Сашко з нетерпінням чекає на знайомство.
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Українські телеведучі влаштували здійснили мрію 16-річного волинянина, який прикутий до лікарняного ліжка.
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