Україна досі не отримала жодної зброї за лендлізом

Україна досі не отримала жодної зброї за лендлізом
Вашингтон поки передає військову допомогу Україні за іншими програмами та не використовує лендліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому.

Про це Громадському у коментарі розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він пояснює, що механізм лендлізу полягає в тому, що США можуть передавати Україні наявні в них оборонні вироби в оренду чи на умовах лізингу.

«Перевага цього інструмента — швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік — обсяги постачань американської зброї в межах лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України», — каже Ніколенко.

За його словами, на цьому етапі війни Сполучені Штати вирішують надавати військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету. Оскільки недостатність допомоги Україні чи її неефективність «матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу».

Як зазначає Ніколенко, у межах відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, наразі ми отримуємо безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

За цими програмами військову допомогу надають на безоплатній основі. Тобто нинішні програми, на відміну від лендлізу, не передбачають відшкодування з боку України вартості наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів.

«Окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів», — нагадує Ніколенко.

З цих 40 мільярдів понад 19,3 мільярда доларів надійшли саме від США. Нині МЗС України разом з іншими держорганами працює над тим, щоб отримати від союзників допомогу для кращого захисту від повітряних загроз.

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Теги: лендліз, зброя, Україна
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