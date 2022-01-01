Медичні бригади на Волині отримали три автомобілі. ФОТО

Три автомобілі отримали мобільні бригади Камінь-Каширського, Любомльського та Боратинського центрів первинної медико-санітарної допомоги.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.Транспорт надали Товариства Червоного Хреста України та Німеччини.У серпні цього року чотири автомобілі ми вже передали для мобільних медичних бригад при Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ратнівському ЦПМД та Боратинському ЦПМСД.Таким чином в області створені сім медичних мобільних бригад. До їх складу входять: лікар, медична сестра, волонтер та водій.