Медичні бригади на Волині отримали три автомобілі. ФОТО

Медичні бригади на Волині отримали три автомобілі. ФОТО
Три автомобілі отримали мобільні бригади Камінь-Каширського, Любомльського та Боратинського центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

Транспорт надали Товариства Червоного Хреста України та Німеччини.

У серпні цього року чотири автомобілі ми вже передали для мобільних медичних бригад при Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ратнівському ЦПМД та Боратинському ЦПМСД.
Медичні бригади на Волині отримали три автомобілі. ФОТО

Таким чином в області створені сім медичних мобільних бригад. До їх складу входять: лікар, медична сестра, волонтер та водій.
Медичні бригади на Волині отримали три автомобілі. ФОТО
Медичні бригади на Волині отримали три автомобілі. ФОТО
Медичні бригади на Волині отримали три автомобілі. ФОТО


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Теги: автомобілі, медики, Волинь
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