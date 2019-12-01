Про що під час зустрічі у Мінську говорили Путін та Лукашенко

Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін відмітили «результативність» перемовин, які пройшли у понеділок, 19 грудня, в Мінську.



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У своїх заявах після зустрічі вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні. Путін говорив на економічну тематику.



«Але загалом, якщо подивитися, що торік уже на 30% зростання товарообігу - це конкретні речі. Це робочі місця, заробітні плати для людей. І цього року ми можемо вийти на $40 млрд. - це великий серйозний обсяг», - повідомив Путін.



«Щойно по ходу ми підбили підсумок нашої роботи в широкому складі і виявили, що ми трошки відійшли від урядових питань. Але повернули наш борг і обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Соціально-економічних питань…



Вечір уже. Зате всі питання розглянули. Далі буде легше. Спасибі велике. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію», - додав Лукашенко.



До слова, Путін уперше з 2019 року приїхав із візитом до Лукашенка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусіі президент РФвідмітили «результативність» перемовин, які пройшли у понеділок, 19 грудня, в Мінську.Про це пише Українська правда з посиланням на білоруське агентство «Бєлта».У своїх заявах після зустрічі вони не торкалися військової тематики чи війни в Україні. Путін говорив на економічну тематику.«Але загалом, якщо подивитися, що торік уже на 30% зростання товарообігу - це конкретні речі. Це робочі місця, заробітні плати для людей. І цього року ми можемо вийти на $40 млрд. - це великий серйозний обсяг», - повідомив Путін.«Щойно по ходу ми підбили підсумок нашої роботи в широкому складі і виявили, що ми трошки відійшли від урядових питань. Але повернули наш борг і обговорили весь комплекс питань білорусько-російських відносин. Соціально-економічних питань…Вечір уже. Зате всі питання розглянули. Далі буде легше. Спасибі велике. Я думаю, люди оцінять наші рішення, які ми тут ухвалили на сьогоднішній день і на стратегію», - додав Лукашенко.До слова, Путін уперше з 2019 року приїхав із візитом до Лукашенка.

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