Розповіли про найбільші блекаути в історії





Ситуації, коли через зникнення світла зупинялися ліфти у висотних будинках, зникала вода в кранах, мобільний зв'язок, установи критичної інфраструктури залишалися без працездатного обладнання, вже неодноразово траплялися в історії, пише



Блекаут – це не лише аварія енергопостачання, відключення систем життєзабезпечення району, міста. В історії блекаути супроводжувалися панікою та мародерством. Найчастіше їх причинами були стихійні лиха, зношеність обладнання та ліній електропередач і людський фактор.



Блекаут у США та Канаді в листопаді 1965 року



Цей блекаут вважається одним із найбільших в історії США. Почався він у Канаді, причиною його став людський фактор, а саме – неправильно налаштована лінія електропередач на гідроелектростанції в Онтаріо.



Як наслідок – в годину пік 9 листопада 1965 року без електрики залишилися штати Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гемпшир і Нью-Джерсі та сама провінція Онтаріо. Аварія так чи так торкнулася понад 20 млн осіб. Телефонний зв'язок здебільшого працював.



Після усунення наслідків аварії було ухвалено рішення сформувати низку органів, які відповідали б за енергопостачання та своєчасне відстеження його стану, щоб уникнути повторення таких масштабних блекаутів у майбутньому.



Блекаут 1977 року в Нью-Йорку



Це, напевно, найвідоміший блекаут в історії. Причиною стала гроза, коли чотири блискавки уразили підстанцію в окрузі Вестчестер, а також лінії електропередачі, через що Нью-Йорк на добу опинився повністю знеструмленим.



У Нью-Йорку почалися заворушення, масові пограбування, масштабне мародерство. Грабували магазини і склади, пограбовані місця підпалювали, щоб відвернути увагу поліції. Загалом було пограбовано сотні житлових будинків та понад 1500 магазинів, зафіксовано близько 1000 підпалів.



Бразильський блекаут у березні 1999 року



11 березня 1999 року близько 97 мільйонів жителів Бразилії залишилися без електрики. Причиною блекауту став природний фактор – удар блискавки в підстанцію, який призвів до відключення Ітайпу – першої на той момент у світі за потужністю гідроелектростанції на річці Парана.



60000 пасажирів підземки виявилися замкненими в поїздах метро, підземні переходи в Сан-Паулу були закриті через пограбування. Почалися масштабні мародерства. Для боротьби з ними в Ріо-де-Жанейро було розміщено 1200 поліціянтів.



Відновити нормальне електропостачання у багатьох місцях було неможливо тижнями.



Індія, липень 2012 року



Цей блекаут справедливо вважається одним із найбільших в історії, оскільки торкнувся понад 600 мільйонів жителів країни.



Причиною стала низка аварій у системі енергопостачання 30 та 31 липня 2012 року. 22 з 28 регіонів Індії виявилися повністю або частково знеструмленими. Ймовірною причиною блекауту стало підвищене енергоспоживання через надзвичайно спекотне літо.



Унаслідок аварій кілька сотень шахтарів були замкнені в шахтах через ліфти, що не працювали, 300 потягів зупинилися посеред маршрутів.



Блекаут в Індонезії у серпні 2019 року



Жертвами блекауту в Індонезії, а саме – на острові Ява 4-5 серпня 2019 року стали 120 мільйонів жителів. Не працювали світлофори, єдиним видом громадського транспорту, який курсував, були автобуси. Тимчасово припинили працювати телефонний зв'язок та інтернет.



Було зафіксовано щонайменше вісім пожеж, причиною яких стало використання свічок та інших джерел відкритого вогню. Відключення електрики загалом тривало щонайменше дев'ять годин.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, коли Україні через російські обстріли загрожує повний блекаут, цікаво згадати, що відбувалося в різних країнах світу під час масштабних, тривалих відключень електроенергії, чому так сталося.Ситуації, коли через зникнення світла зупинялися ліфти у висотних будинках, зникала вода в кранах, мобільний зв'язок, установи критичної інфраструктури залишалися без працездатного обладнання, вже неодноразово траплялися в історії, пише ТСН Блекаут – це не лише аварія енергопостачання, відключення систем життєзабезпечення району, міста. В історії блекаути супроводжувалися панікою та мародерством. Найчастіше їх причинами були стихійні лиха, зношеність обладнання та ліній електропередач і людський фактор.Цей блекаут вважається одним із найбільших в історії США. Почався він у Канаді, причиною його став людський фактор, а саме – неправильно налаштована лінія електропередач на гідроелектростанції в Онтаріо.Як наслідок – в годину пік 9 листопада 1965 року без електрики залишилися штати Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гемпшир і Нью-Джерсі та сама провінція Онтаріо. Аварія так чи так торкнулася понад 20 млн осіб. Телефонний зв'язок здебільшого працював.Після усунення наслідків аварії було ухвалено рішення сформувати низку органів, які відповідали б за енергопостачання та своєчасне відстеження його стану, щоб уникнути повторення таких масштабних блекаутів у майбутньому.Це, напевно, найвідоміший блекаут в історії. Причиною стала гроза, коли чотири блискавки уразили підстанцію в окрузі Вестчестер, а також лінії електропередачі, через що Нью-Йорк на добу опинився повністю знеструмленим.У Нью-Йорку почалися заворушення, масові пограбування, масштабне мародерство. Грабували магазини і склади, пограбовані місця підпалювали, щоб відвернути увагу поліції. Загалом було пограбовано сотні житлових будинків та понад 1500 магазинів, зафіксовано близько 1000 підпалів.11 березня 1999 року близько 97 мільйонів жителів Бразилії залишилися без електрики. Причиною блекауту став природний фактор – удар блискавки в підстанцію, який призвів до відключення Ітайпу – першої на той момент у світі за потужністю гідроелектростанції на річці Парана.60000 пасажирів підземки виявилися замкненими в поїздах метро, підземні переходи в Сан-Паулу були закриті через пограбування. Почалися масштабні мародерства. Для боротьби з ними в Ріо-де-Жанейро було розміщено 1200 поліціянтів.Відновити нормальне електропостачання у багатьох місцях було неможливо тижнями.Цей блекаут справедливо вважається одним із найбільших в історії, оскільки торкнувся понад 600 мільйонів жителів країни.Причиною стала низка аварій у системі енергопостачання 30 та 31 липня 2012 року. 22 з 28 регіонів Індії виявилися повністю або частково знеструмленими. Ймовірною причиною блекауту стало підвищене енергоспоживання через надзвичайно спекотне літо.Унаслідок аварій кілька сотень шахтарів були замкнені в шахтах через ліфти, що не працювали, 300 потягів зупинилися посеред маршрутів.Жертвами блекауту в Індонезії, а саме – на острові Ява 4-5 серпня 2019 року стали 120 мільйонів жителів. Не працювали світлофори, єдиним видом громадського транспорту, який курсував, були автобуси. Тимчасово припинили працювати телефонний зв'язок та інтернет.Було зафіксовано щонайменше вісім пожеж, причиною яких стало використання свічок та інших джерел відкритого вогню. Відключення електрики загалом тривало щонайменше дев'ять годин.

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