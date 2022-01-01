Найближчими днями графіки відключення світла будуть ще складнішими

Найближчими днями графіки відключення світла будуть ще складнішими
Найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще більш складними.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише УНІАН.

В ефірі інформаційного телемарафону він заявив, що внаслідок російської атаки дронами-камікадзе було пошкоджено кілька дуже важливих об’єктів. Це призвело до ще більшого обмеження можливостей транспортувати електроенергію.

«Хочу попередити, скоріше за все, найближчі кілька днів графік відключень буде дуже складним. Він буде непередбачуваним, дуже багато обладнання в стані відновлення. Це означає, що дуже складно найближчими днями передбачити планові зручні відключення», - сказав Харченко.

Він зазначив, що відключення електроенергії може сягати 4-5 годин на добу у найближчі дні.

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Теги: відключення світла, Україна
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