20 грудня на Волині: гортаючи календар
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День народження цього дня святкує майстриня з розпису писанок з Луцька Ольга Кучма (на фото).
Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
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Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
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