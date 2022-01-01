Луцька «Ялинка незламності» та іграшки із Залужним: Добрі новини від ВолиньPost за 19 грудня

Цьогоріч втілити головну мрію чи не усіх дітлахів святому Миколаю допомагають Збройні сили України. Ми вирімо, що це обов'язково станеться! Нині ж дякуємо ЗСУ та усім силам українського спротиву, які, знищуючи ворога, створюють для нас добрі новини щодня!Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:За добу кількість загарбників скоротилася ще на 520 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.Втрати російської армії у техніці:- танків – 2988 (+1);- бойових броньованих машин – 5969 (+6);- артилерійських систем – 1953 (+5);- РСЗВ – 410;- засобів ППО – 212 (+1);- літаків – 281;- гелікоптерів – 264;- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);- крилатих ракет – 653;- кораблів/катерів – 16;- автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13);- спеціальної техніки – 175 (+1).Українська волонтеркапрезентувала незвичайні іграшки, які можуть прикрасити ялинку на Новий 2023 рік. На іграшках зображений головнокомандувач Збройних сил УкраїниВолонтерка уточнила, що запустить ці іграшки на продаж, а отримані кошти спрямує на допомогу ЗСУ. Волонтерка також розповіла з якими труднощами довелось зіштовхнутися під час процесу створення.З 15 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року в Луцьку працюватимуть легальні точки продажу хвойних дерев. Всього в місті буде 10 таких пунктів реалізації:- Бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);- Проспект Соборності, 26;- Вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);- Вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);- Проспект Відродження, 6;- На розі вулиці Січової – проспекту Відродження;- Вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);- Вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);- Вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»);- Вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).У ніч на 19 грудня Сили протиповітряної оборони збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими російські окупаційні війська атакували Україну.Дякуємо захисникам!Цієї осені троє популярних старовинних дверей Луцька повернули на свої місця після реставрації. Нещодавно вони також з’явилися на листівках у Центрі туристичної інформації міста, що знаходиться на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.«Двері красиві, кольорові, яскраві і просто створені для того, щоб їх сфотографувати, мають художню цінність. А ще — це частинка нашої культурної спадщини, яка потребує привернення уваги, переосмислення і збереження. Хтозна, може якісь із цих дверей тепер стануть місцем зустрічі, як «бімбом» чи ЦУМ, і скоро можна буде почути: «Чекаю тебе біля смарагдових дверей», – начальниця управління туризму та промоції містаЗахисник з острова Зміїнийповернувся в рідний Нововолинськ з російського полону.Раніше ми писали, Юрій Кузьмінський з першого дня повномасштабної війни перебував в полоні Росії. Він у складі 88-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти захищав острів Зміїний. Інформації про бійця у родичів немає: «я вас люблю» — останнє, що вони від нього чули під час короткого телефонного дзвінка перед полоном.У Києві засвітили головну ялинку на Софійській площі. Традиційно вона запалала у День святого Миколая, 19 грудня.Вона не така ошатна, як попередніх років. Проте це особлива ялинка у вільному Києві – "Ялинка незламності". Її прикрасили тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами, а зверху видніється герб.Волинські гвардійці долучилися до акції «Святий Миколай – дітям у потребі», яку проводить Мальтійська служба допомоги. Військові завітали в луцький Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», щоб передати його відвідувачам десятки подарунків.«Уже 6-й рік ми в області проводимо цей захід. Цьогоріч охопили 200 дітей, які отримують подарунки. Це стало можливим завдяки участі організацій і окремих спонсорів. Зокрема, компанії «Нова лінія». Ми також вдячні нацгвардійцям, які вже не вперше беруть участь в акції», –говорить виконавча директорка Мальтійської служби допомоги у Волинській областіУ Луцьку до новорічно-різдвяних свят 19 грудня офіційно відкрили "Ялинку незламності" з тріо головних ялинок на Театральному майдані. Новорічні дерева прикрасили світловідбивальними іграшками, виготовленими викладачами та учнями художніх шкіл тергромади.Як і в попередні роки, головну новорічну ялинку міста відкрили до дня Святого Миколая – покровителя Луцька.