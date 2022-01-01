Луцька «Ялинка незламності» та іграшки із Залужним: Добрі новини від ВолиньPost за 19 грудня
19 грудень, 23:30
Цьогоріч втілити головну мрію чи не усіх дітлахів святому Миколаю допомагають Збройні сили України. Ми вирімо, що це обов'язково станеться! Нині ж дякуємо ЗСУ та усім силам українського спротиву, які, знищуючи ворога, створюють для нас добрі новини щодня!
Сьогодні, 19 грудня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів
За добу кількість загарбників скоротилася ще на 520 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
Втрати російської армії у техніці:
- танків – 2988 (+1);
- бойових броньованих машин – 5969 (+6);
- артилерійських систем – 1953 (+5);
- РСЗВ – 410;
- засобів ППО – 212 (+1);
- літаків – 281;
- гелікоптерів – 264;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);
- крилатих ракет – 653;
- кораблів/катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13);
- спеціальної техніки – 175 (+1).
Волонтерка виготовила ялинкові іграшки із Залужним
Українська волонтерка Дана Ярова презентувала незвичайні іграшки, які можуть прикрасити ялинку на Новий 2023 рік. На іграшках зображений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Волонтерка уточнила, що запустить ці іграшки на продаж, а отримані кошти спрямує на допомогу ЗСУ. Волонтерка також розповіла з якими труднощами довелось зіштовхнутися під час процесу створення.
Де у Луцьку можна купити ялинку. АДРЕСИ
З 15 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року в Луцьку працюватимуть легальні точки продажу хвойних дерев. Всього в місті буде 10 таких пунктів реалізації:
- Бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);
- Проспект Соборності, 26;
- Вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- Вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- Проспект Відродження, 6;
- На розі вулиці Січової – проспекту Відродження;
- Вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);
- Вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- Вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»);
- Вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).
Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»
У ніч на 19 грудня Сили протиповітряної оборони збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими російські окупаційні війська атакували Україну.
Дякуємо захисникам!
Реставровані інста-двері Луцька набирають нової популярності
Цієї осені троє популярних старовинних дверей Луцька повернули на свої місця після реставрації. Нещодавно вони також з’явилися на листівках у Центрі туристичної інформації міста, що знаходиться на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
«Двері красиві, кольорові, яскраві і просто створені для того, щоб їх сфотографувати, мають художню цінність. А ще — це частинка нашої культурної спадщини, яка потребує привернення уваги, переосмислення і збереження. Хтозна, може якісь із цих дверей тепер стануть місцем зустрічі, як «бімбом» чи ЦУМ, і скоро можна буде почути: «Чекаю тебе біля смарагдових дверей», – начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська.
Після 8 місяців полону волинський захисник зі Зміїного повернувся у рідне місто
Захисник з острова Зміїний Юрій Кузьмінський повернувся в рідний Нововолинськ з російського полону.
Раніше ми писали, Юрій Кузьмінський з першого дня повномасштабної війни перебував в полоні Росії. Він у складі 88-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти захищав острів Зміїний. Інформації про бійця у родичів немає: «я вас люблю» — останнє, що вони від нього чули під час короткого телефонного дзвінка перед полоном.
У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО
У Києві засвітили головну ялинку на Софійській площі. Традиційно вона запалала у День святого Миколая, 19 грудня.
Вона не така ошатна, як попередніх років. Проте це особлива ялинка у вільному Києві – "Ялинка незламності". Її прикрасили тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами, а зверху видніється герб.
«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
Волинські гвардійці долучилися до акції «Святий Миколай – дітям у потребі», яку проводить Мальтійська служба допомоги. Військові завітали в луцький Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», щоб передати його відвідувачам десятки подарунків.
«Уже 6-й рік ми в області проводимо цей захід. Цьогоріч охопили 200 дітей, які отримують подарунки. Це стало можливим завдяки участі організацій і окремих спонсорів. Зокрема, компанії «Нова лінія». Ми також вдячні нацгвардійцям, які вже не вперше беруть участь в акції», –говорить виконавча директорка Мальтійської служби допомоги у Волинській області Віра Блеккер.
У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності»
У Луцьку до новорічно-різдвяних свят 19 грудня офіційно відкрили "Ялинку незламності" з тріо головних ялинок на Театральному майдані. Новорічні дерева прикрасили світловідбивальними іграшками, виготовленими викладачами та учнями художніх шкіл тергромади.
Як і в попередні роки, головну новорічну ялинку міста відкрили до дня Святого Миколая – покровителя Луцька.
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Сьогодні, 19 грудня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ вже знищили 98 800 окупантів
За добу кількість загарбників скоротилася ще на 520 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
Втрати російської армії у техніці:
- танків – 2988 (+1);
- бойових броньованих машин – 5969 (+6);
- артилерійських систем – 1953 (+5);
- РСЗВ – 410;
- засобів ППО – 212 (+1);
- літаків – 281;
- гелікоптерів – 264;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8);
- крилатих ракет – 653;
- кораблів/катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4592 (+13);
- спеціальної техніки – 175 (+1).
Волонтерка виготовила ялинкові іграшки із Залужним
Українська волонтерка Дана Ярова презентувала незвичайні іграшки, які можуть прикрасити ялинку на Новий 2023 рік. На іграшках зображений головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Волонтерка уточнила, що запустить ці іграшки на продаж, а отримані кошти спрямує на допомогу ЗСУ. Волонтерка також розповіла з якими труднощами довелось зіштовхнутися під час процесу створення.
Де у Луцьку можна купити ялинку. АДРЕСИ
З 15 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року в Луцьку працюватимуть легальні точки продажу хвойних дерев. Всього в місті буде 10 таких пунктів реалізації:
- Бульвар Дружби Народів, 7а (поблизу бібліотеки);
- Проспект Соборності, 26;
- Вулиця Дубнівська, 36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- Вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- Проспект Відродження, 6;
- На розі вулиці Січової – проспекту Відродження;
- Вулиця Героїв УПА (поблизу магазину «Вишківський»);
- Вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- Вулиця Гордіюк (поблизу торгового центру «Глобус»);
- Вулиця Львівська (поблизу магазину «SPAR»).
Уночі Сили ППО знищили 30 «шахідів»
У ніч на 19 грудня Сили протиповітряної оборони збили 30 дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими російські окупаційні війська атакували Україну.
Дякуємо захисникам!
Реставровані інста-двері Луцька набирають нової популярності
Цієї осені троє популярних старовинних дверей Луцька повернули на свої місця після реставрації. Нещодавно вони також з’явилися на листівках у Центрі туристичної інформації міста, що знаходиться на вулиці Сенаторки Левчанівської, 2.
«Двері красиві, кольорові, яскраві і просто створені для того, щоб їх сфотографувати, мають художню цінність. А ще — це частинка нашої культурної спадщини, яка потребує привернення уваги, переосмислення і збереження. Хтозна, може якісь із цих дверей тепер стануть місцем зустрічі, як «бімбом» чи ЦУМ, і скоро можна буде почути: «Чекаю тебе біля смарагдових дверей», – начальниця управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська.
Після 8 місяців полону волинський захисник зі Зміїного повернувся у рідне місто
Захисник з острова Зміїний Юрій Кузьмінський повернувся в рідний Нововолинськ з російського полону.
Раніше ми писали, Юрій Кузьмінський з першого дня повномасштабної війни перебував в полоні Росії. Він у складі 88-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти захищав острів Зміїний. Інформації про бійця у родичів немає: «я вас люблю» — останнє, що вони від нього чули під час короткого телефонного дзвінка перед полоном.
У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО
У Києві засвітили головну ялинку на Софійській площі. Традиційно вона запалала у День святого Миколая, 19 грудня.
Вона не така ошатна, як попередніх років. Проте це особлива ялинка у вільному Києві – "Ялинка незламності". Її прикрасили тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами, а зверху видніється герб.
«Один хлопчик замовив у Миколая перемогу»: луцькі нацгвардійці влаштували свято для дітей у реабілітаційному центрі
Волинські гвардійці долучилися до акції «Святий Миколай – дітям у потребі», яку проводить Мальтійська служба допомоги. Військові завітали в луцький Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок», щоб передати його відвідувачам десятки подарунків.
«Уже 6-й рік ми в області проводимо цей захід. Цьогоріч охопили 200 дітей, які отримують подарунки. Це стало можливим завдяки участі організацій і окремих спонсорів. Зокрема, компанії «Нова лінія». Ми також вдячні нацгвардійцям, які вже не вперше беруть участь в акції», –говорить виконавча директорка Мальтійської служби допомоги у Волинській області Віра Блеккер.
У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності»
У Луцьку до новорічно-різдвяних свят 19 грудня офіційно відкрили "Ялинку незламності" з тріо головних ялинок на Театральному майдані. Новорічні дерева прикрасили світловідбивальними іграшками, виготовленими викладачами та учнями художніх шкіл тергромади.
Як і в попередні роки, головну новорічну ялинку міста відкрили до дня Святого Миколая – покровителя Луцька.
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