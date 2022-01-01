Після 8 місяців полону волинський захисник зі Зміїного повернувся у рідне місто

Після 8 місяців полону волинський захисник зі Зміїного повернувся у рідне місто
Захисник з острова Зміїний Юрій Кузьмінський повернувся в рідний Нововолинськ з російського полону.

Про це у понеділок, 19 грудня повідомив мер Нововолинська Борис Карпус, пише ВСН.

Нагадаємо, 24 листопада з полону звільнили 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 — з Тро. Серед них і волинянин Юрій Кузьмінський.

Раніше ми писали, Юрій Кузьмінський з першого дня повномасштабної війни перебував в полоні Росії. Він у складі 88-го батальйону 35-ї бригади морської піхоти захищав острів Зміїний. Інформації про бійця у родичів немає: «я вас люблю» — останнє, що вони від нього чули під час короткого телефонного дзвінка перед полоном.

«Місто з нетерпінням чекало і молилося. Віримо, що всі наші Герої повернуться додому живими і здоровими», - йдеться у дописі.
Після 8 місяців полону волинський захисник зі Зміїного повернувся у рідне місто

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Теги: Волинь, полон, Кузьмінський
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