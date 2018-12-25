За вихідні у міську лікарню Луцька звернулися 17 людей з переломами

За вихідні у міську лікарню Луцька звернулися 17 людей з переломами
За минулі вихідні дні до відділення екстреної медичної допомоги клінічної лікарні звернулося 189 пацієнтів, з них госпіталізовано 68, надано амбулаторну допомогу - 121.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Також звернулося 79 травмованих пацієнтів, з них - 17 з переломами. 2 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини. 16 разів викликали вузьких спеціалістів з дому у позаробочий час. В операційному блоці хірурги виконали 31 оперативне втручання.

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Теги: Травма, лікарня, перелом
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