За вихідні у міську лікарню Луцька звернулися 17 людей з переломами
Сьогодні, 16:00
За минулі вихідні дні до відділення екстреної медичної допомоги клінічної лікарні звернулося 189 пацієнтів, з них госпіталізовано 68, надано амбулаторну допомогу - 121.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Також звернулося 79 травмованих пацієнтів, з них - 17 з переломами. 2 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини. 16 разів викликали вузьких спеціалістів з дому у позаробочий час. В операційному блоці хірурги виконали 31 оперативне втручання.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Також звернулося 79 травмованих пацієнтів, з них - 17 з переломами. 2 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 4-х покусали тварини. 16 разів викликали вузьких спеціалістів з дому у позаробочий час. В операційному блоці хірурги виконали 31 оперативне втручання.
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