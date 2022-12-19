Уночі дрон-камікадзе пролетів поблизу ядерної установки Південноукраїнської АЕС





Про це пише



У НАЕК наголошують, що проліт “Шахеда” над ПАЕС поблизу ядерної установки є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.



“НАЕК звертається до МАГАТЕ та усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного дрону над майданчиком атомної станції. Компанія вкотре закликає не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавались ризику нападу з боку російської армії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу”, – наголошується у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі 19 грудня о 00:46 іранський дрон-камікадзе Shahed пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.Про це пише LB.ua У НАЕК наголошують, що проліт “Шахеда” над ПАЕС поблизу ядерної установки є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.“НАЕК звертається до МАГАТЕ та усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного дрону над майданчиком атомної станції. Компанія вкотре закликає не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавались ризику нападу з боку російської армії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу”, – наголошується у повідомленні.

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