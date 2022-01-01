Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Дмитро Стась

Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Дмитро Стась
У війні з російськими окупантами загинув волинянин Дмитро Стась.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"З величезним сумом повідомляємо про загибель на війні жителя селища Торчин Дмитра Стася. Велике горе для сім'ї, друзів і всієї громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять тобі, Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату поховання та зустріч кортежу буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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