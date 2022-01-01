Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Дмитро Стась

Дмитро Стась.



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"З величезним сумом повідомляємо про загибель на війні жителя селища Торчин Дмитра Стася. Велике горе для сім'ї, друзів і всієї громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять тобі, Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату поховання та зустріч кортежу буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув волинянинПро це повідомили у Торчинській громаді."З величезним сумом повідомляємо про загибель на війні жителя селища Торчин Дмитра Стася. Велике горе для сім'ї, друзів і всієї громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам'ять тобі, Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату поховання та зустріч кортежу буде повідомлено додатково.

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