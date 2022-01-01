Розшукали 30-річного лучанина, який зник безвісти на початку грудня

Біліченка Сергія Віталійовичаа, 18 червня 1992 року народження.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



"Знайшовся 30-річний лучанин. Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров'ю не має", - наголошують у поліції.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукала зниклого на початку грудня лучанинаа, 18 червня 1992 року народження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Знайшовся 30-річний лучанин. Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров'ю не має", - наголошують у поліції.Нагадаємо, що чоловік на початку грудня пішов з дому та не повернувся

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