Розшукали 30-річного лучанина, який зник безвісти на початку грудня
Сьогодні, 17:42
Поліція розшукала зниклого на початку грудня лучанина Біліченка Сергія Віталійовичаа, 18 червня 1992 року народження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Знайшовся 30-річний лучанин. Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров'ю не має", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, що чоловік на початку грудня пішов з дому та не повернувся.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Знайшовся 30-річний лучанин. Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров'ю не має", - наголошують у поліції.
Нагадаємо, що чоловік на початку грудня пішов з дому та не повернувся.
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