Розшукали 30-річного лучанина, який зник безвісти на початку грудня

Розшукали 30-річного лучанина, який зник безвісти на початку грудня
Поліція розшукала зниклого на початку грудня лучанина Біліченка Сергія Віталійовичаа, 18 червня 1992 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Знайшовся 30-річний лучанин. Протиправних дій проти нього скоєно не було. Загрози життю та здоров'ю не має", - наголошують у поліції.

Нагадаємо, що чоловік на початку грудня пішов з дому та не повернувся.


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Теги: Лучанин, розшук, поліція
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