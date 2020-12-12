У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО

У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО
У Києві засвітили головну ялинку на Софійській площі. Традиційно вона запалала у День святого Миколая, 19 грудня.

Про це пише 24 канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Вона не така ошатна, як попередніх років. Проте це особлива ялинка у вільному Києві – "Ялинка незламності".

Хоч багато українців були проти центральної ялинки, місцева влада вирішила, що це буде правильно.

"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року", – сказав Віталій Кличко.

У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО


Мер міста зауважив, що цьогоріч формат святкувань інший і ялинка не така велика й ошатна, як завжди – 12 метрів замість 31, як минулого року. Ялинку прикрасили тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами, а зверху видніється герб.

У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО


"Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – у свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо", – додав він.

У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО





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Теги: Головна ялинка, Київ, Кличко
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