У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО
Сьогодні, 18:30
У Києві засвітили головну ялинку на Софійській площі. Традиційно вона запалала у День святого Миколая, 19 грудня.
Про це пише 24 канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Вона не така ошатна, як попередніх років. Проте це особлива ялинка у вільному Києві – "Ялинка незламності".
Хоч багато українців були проти центральної ялинки, місцева влада вирішила, що це буде правильно.
"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року", – сказав Віталій Кличко.
Мер міста зауважив, що цьогоріч формат святкувань інший і ялинка не така велика й ошатна, як завжди – 12 метрів замість 31, як минулого року. Ялинку прикрасили тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами, а зверху видніється герб.
"Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – у свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо", – додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише 24 канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Вона не така ошатна, як попередніх років. Проте це особлива ялинка у вільному Києві – "Ялинка незламності".
Хоч багато українців були проти центральної ялинки, місцева влада вирішила, що це буде правильно.
"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року", – сказав Віталій Кличко.
Мер міста зауважив, що цьогоріч формат святкувань інший і ялинка не така велика й ошатна, як завжди – 12 метрів замість 31, як минулого року. Ялинку прикрасили тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами, а зверху видніється герб.
"Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – у свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо", – додав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 19 грудня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку зникла школярка
Сьогодні, 18:43
У Києві засвітили «Ялинку незламності». ФОТО
Сьогодні, 18:30
Пішов з дому та не повернувся: на Волині зник безвісти пенсіонер
Сьогодні, 18:00
Медіа