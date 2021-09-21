У Луцьку зникла школярка
Сьогодні, 18:43
До поліції надійшло звернення про зникнення неповнолітньої Трошкіної Ярослави Анатоліївни, 22 грудня 2006 року народження, мешканки міста Луцька.
про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що 16 грудня близько 14 години учениця школи № 26 вийшла з занять та направилася у невідомому напрямку, місце знаходження її дотепер невідоме.
Її прикмети: на вигляд 16 років, зріст 155 см., середньої тілобудови, волосся темного кольору.
Одягнута: куртка чорного кольору з капюшоном, спортивні штани чорного кольору, худі сірого кольору, кеди сірого кольору.
Просять громадян, яким що-небудь відомо про вказану дівчину, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
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про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Інформують, що 16 грудня близько 14 години учениця школи № 26 вийшла з занять та направилася у невідомому напрямку, місце знаходження її дотепер невідоме.
Її прикмети: на вигляд 16 років, зріст 155 см., середньої тілобудови, волосся темного кольору.
Одягнута: куртка чорного кольору з капюшоном, спортивні штани чорного кольору, худі сірого кольору, кеди сірого кольору.
Просять громадян, яким що-небудь відомо про вказану дівчину, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
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