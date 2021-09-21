У Луцьку зникла школярка

Трошкіної Ярослави Анатоліївни, 22 грудня 2006 року народження, мешканки міста Луцька.



про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Інформують, що 16 грудня близько 14 години учениця школи № 26 вийшла з занять та направилася у невідомому напрямку, місце знаходження її дотепер невідоме.



Її прикмети: на вигляд 16 років, зріст 155 см., середньої тілобудови, волосся темного кольору.



Одягнута: куртка чорного кольору з капюшоном, спортивні штани чорного кольору, худі сірого кольору, кеди сірого кольору.



Просять громадян, яким що-небудь відомо про вказану дівчину, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До поліції надійшло звернення про зникнення неповнолітньої, 22 грудня 2006 року народження, мешканки міста Луцька.про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що 16 грудня близько 14 години учениця школи № 26 вийшла з занять та направилася у невідомому напрямку, місце знаходження її дотепер невідоме.Її прикмети: на вигляд 16 років, зріст 155 см., середньої тілобудови, волосся темного кольору.Одягнута: куртка чорного кольору з капюшоном, спортивні штани чорного кольору, худі сірого кольору, кеди сірого кольору.Просять громадян, яким що-небудь відомо про вказану дівчину, зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.

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