Волинянина судитимуть за вбивство брата
Сьогодні, 19:15
Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 53-річним жителем села Ворокомле Камінь-Каширського району умисного вбивства.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Слідство встановило, що удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у серце рідного брата, спричинивши його смерть.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Далі слово за судом.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Слідство встановило, що удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у серце рідного брата, спричинивши його смерть.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Далі слово за судом.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.
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