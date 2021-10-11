Волинянина судитимуть за вбивство брата

Волинянина судитимуть за вбивство брата
Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 53-річним жителем села Ворокомле Камінь-Каширського району умисного вбивства.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство встановило, що удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у серце рідного брата, спричинивши його смерть.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Далі слово за судом.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

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Теги: Волинь, вбивство, суд
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