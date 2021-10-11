Волинянина судитимуть за вбивство брата





Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.



Слідство встановило, що удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у серце рідного брата, спричинивши його смерть.



Обвинувачений перебуває під вартою.



Далі слово за судом.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 53-річним жителем села Ворокомле Камінь-Каширського району умисного вбивства.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Слідство встановило, що удень 9 жовтня 2022 року нетверезий чоловік під час сварки вдарив ножем у серце рідного брата, спричинивши його смерть.Обвинувачений перебуває під вартою.Далі слово за судом.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.

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