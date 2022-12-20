Погода у Луцьку на завтра, 20 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 20 грудня
У вівторок, 20 грудня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці прогнозують сніг, а у другій половині дня опадів не передбачають.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +2°.

Народний прогноз погоди: 20 грудня вшановується пам’ять святителя Амвросія. У минулі часи цей день нібито підводив підсумок під святами року, що минав, тому говорили: “Амвросій свята відкинув”. Яка погода була в цей день, така буде і в січні. Мисливці мали свою прикмету на день Амвросія. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою: якщо вона починала валятись у снігу, йти на полювання було не слід — заметіль у дорозі застане.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода у Луцьку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку ввечері зіткнулися бус та тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 20:44
Знайшли зниклу школярку з Луцька
Сьогодні, 20:23
Погода у Луцьку на завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинянина судитимуть за вбивство брата
Сьогодні, 19:15
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 19 грудня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня Погода у Луцьку на завтра, 19 грудня
18 грудень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 листопада
20 листопад, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 6 листопада Погода у Луцьку на завтра, 6 листопада
05 листопад, 20:00
Погода на завтра, 30 вересня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 30 вересня, у Луцьку та Волинській області
29 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 20 грудня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 20:59
 0
У центрі Луцька відкрили «Ялинку незламності». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:52
 0
Отруєння сім'ї чадним газом у Луцьку: повідомили причину. ВІДЕО
Сьогодні, 20:49
 0
У Луцьку ввечері зіткнулися бус та тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 20:44
 0
Знайшли зниклу школярку з Луцька
Сьогодні, 20:23
 0
Медіа
відео
1/8