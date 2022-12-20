Погода у Луцьку на завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 20 грудня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Вранці прогнозують сніг, а у другій половині дня опадів не передбачають.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +2°.
Народний прогноз погоди: 20 грудня вшановується пам’ять святителя Амвросія. У минулі часи цей день нібито підводив підсумок під святами року, що минав, тому говорили: “Амвросій свята відкинув”. Яка погода була в цей день, така буде і в січні. Мисливці мали свою прикмету на день Амвросія. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою: якщо вона починала валятись у снігу, йти на полювання було не слід — заметіль у дорозі застане.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +2°.
Народний прогноз погоди: 20 грудня вшановується пам’ять святителя Амвросія. У минулі часи цей день нібито підводив підсумок під святами року, що минав, тому говорили: “Амвросій свята відкинув”. Яка погода була в цей день, така буде і в січні. Мисливці мали свою прикмету на день Амвросія. Збираючись на полювання, вони спостерігали за собакою: якщо вона починала валятись у снігу, йти на полювання було не слід — заметіль у дорозі застане.
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