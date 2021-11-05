У Луцьку ввечері зіткнулися бус та тролейбус. ФОТО
Сьогодні, 20:44
У Луцьку на проспекті Перемоги, надвечір понеділка, 19 грудня, сталась аварія: зіштовхнулись тролейбус №15а та білий бус.
Про це ІА Конкурент повідомили очевидці з місця події.
Дорожньо-транспортна пригода сталась на зупинці біля школи №5. Тролейбус зазнав незначних ушкоджень. Біля місця аварії розкидані дрібні уламки та скло.
На вказаній ділянці дороги рух ускладнений, працює поліція. Постраждалих в аварії немає.
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Про це ІА Конкурент повідомили очевидці з місця події.
Дорожньо-транспортна пригода сталась на зупинці біля школи №5. Тролейбус зазнав незначних ушкоджень. Біля місця аварії розкидані дрібні уламки та скло.
На вказаній ділянці дороги рух ускладнений, працює поліція. Постраждалих в аварії немає.
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