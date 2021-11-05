У Луцьку ввечері зіткнулися бус та тролейбус. ФОТО





Про це



Дорожньо-транспортна пригода сталась на зупинці біля школи №5. Тролейбус зазнав незначних ушкоджень. Біля місця аварії розкидані дрібні уламки та скло.



На вказаній ділянці дороги рух ускладнений, працює поліція. Постраждалих в аварії немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на проспекті Перемоги, надвечір понеділка, 19 грудня, сталась аварія: зіштовхнулись тролейбус №15а та білий бус.Про це ІА Конкурент повідомили очевидці з місця події.Дорожньо-транспортна пригода сталась на зупинці біля школи №5. Тролейбус зазнав незначних ушкоджень. Біля місця аварії розкидані дрібні уламки та скло.На вказаній ділянці дороги рух ускладнений, працює поліція. Постраждалих в аварії немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію