Отруєння сім'ї чадним газом у Луцьку: повідомили причину. ВІДЕО





Про це розповів



Станом на 19 грудня двох жінок, підлітка та чоловіка виписали з лікарні.



Як розповів член родини, який не схотів називати своє ім'я і на момент події був на роботі, рідним стало зле після ввімкнення колонки.



"Зять включив колонку, спочатку стало погано дочці, далі дружині, зятю. Найменше у нас постраждав онук. Викликали швидку, відкрили вікно, це їх врятувало, як би спали – була б трагедія", – говорить чоловік. Додає: після події обладнання в квартирі перевірили газовики.



Суспільне зв’язалося з речницею "Волиньгазу" Оксаною Швець, яка пообіцяла прокоментувати ситуацію впродовж дня 20 грудня.



Зі слів господаря оселі, йому газовики, які працювали на місці, пояснили, що отруєння сталося через порушення правил користування газовою колонкою і витяжкою, яка була розміщена поруч.



"Ці два прибори не можуть одночасно працювати. У витяжці стоїть двигун, який потужний і витягує усі гази, а коли працює другий канал колонки, то все кидає у квартиру", – говорить чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 грудня на вулиці Сенаторки Левчанівської у Луцьку троє дорослих та підліток 14 років отруїлися чадним газом . Медики швидкої відвезли родину до трьох медзакладів обласного центру.Про це розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.Станом на 19 грудня двох жінок, підлітка та чоловіка виписали з лікарні.Як розповів член родини, який не схотів називати своє ім'я і на момент події був на роботі, рідним стало зле після ввімкнення колонки."Зять включив колонку, спочатку стало погано дочці, далі дружині, зятю. Найменше у нас постраждав онук. Викликали швидку, відкрили вікно, це їх врятувало, як би спали – була б трагедія", – говорить чоловік. Додає: після події обладнання в квартирі перевірили газовики.Суспільне зв’язалося з речницею "Волиньгазу"яка пообіцяла прокоментувати ситуацію впродовж дня 20 грудня.Зі слів господаря оселі, йому газовики, які працювали на місці, пояснили, що отруєння сталося через порушення правил користування газовою колонкою і витяжкою, яка була розміщена поруч."Ці два прибори не можуть одночасно працювати. У витяжці стоїть двигун, який потужний і витягує усі гази, а коли працює другий канал колонки, то все кидає у квартиру", – говорить чоловік.

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