Четверо лучан отруїлись чадним газом, серед них – 14-річний

Четверо лучан отруїлись чадним газом, серед них – 14-річний
Сьогодні, 18 грудня, у Луцьку з помешкання на вулиці Сенаторки Левчанівської госпіталізували чотирьох людей із отруєнням чадним газом.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

На місці працювали газова служба, поліція та чотири бригади швидких.

Керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль у коментарі виданню розповів, що внаслідок отруєння чадним газом постраждало четверо людей. Серед потерпілих – 14-річний.

Дитину госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарю, одного з постраждалих у важкому стані – в Луцьку міську клінічну лікарню, ще двох – у Волинську обласну клінічну лікарню.

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Теги: Отруєння, чадний газ, Луцьк
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