Злата Огнєвіч написала пісню разом із волинським музикантом. ВІДЕО
Сьогодні, 15:36
Співачка Злата Огнєвіч презентувала нову пісню, яка написана у співартовстві із музикантом та саундпродюсером із Ковеля Романом Череновим (Morphom).
Відео артистка опублікувала у ютубі, пише VSN.
«Як мені бути» - композиція, яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні. У ній співачка передала увесь біль втрати, яку сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.
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Відео артистка опублікувала у ютубі, пише VSN.
«Як мені бути» - композиція, яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні. У ній співачка передала увесь біль втрати, яку сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.
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