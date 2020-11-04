Злата Огнєвіч написала пісню разом із волинським музикантом. ВІДЕО

Злата Огнєвіч написала пісню разом із волинським музикантом. ВІДЕО
Співачка Злата Огнєвіч презентувала нову пісню, яка написана у співартовстві із музикантом та саундпродюсером із Ковеля Романом Череновим (Morphom).

Відео артистка опублікувала у ютубі, пише VSN.

«Як мені бути» - композиція, яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні. У ній співачка передала увесь біль втрати, яку сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.



Злата Огнєвіч та Роман Череновий
Злата Огнєвіч та Роман Череновий



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Теги: Злата Огнєвіч, Роман Череновий
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