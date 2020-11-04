Злата Огнєвіч написала пісню разом із волинським музикантом. ВІДЕО

Злата Огнєвіч презентувала нову пісню, яка написана у співартовстві із музикантом та саундпродюсером із Ковеля Романом Череновим (Morphom).



Відео артистка опублікувала у ютубі,



«Як мені бути» - композиція, яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні. У ній співачка передала увесь біль втрати, яку сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.







Злата Огнєвіч та Роман Череновий





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