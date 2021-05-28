«Армія відновлення»: на Волині безробітні укріплюють рубежі та бліндажі





Про це розповіла Алла Куцин.



З середини грудня безробітні працюють у двох тергромадах – Ратнівській та Заболоттівській.



Наразі робітники займаються облаштуванням оборонних рубежів, спостережних пунктів, блокпостів, укріплюють споруди цивільного захисту. Роботи планують закінчити до кінця року.







До робіт залучили місцевих жителів, які у пошуках роботи перебували на обліку в центрі зайнятості. Зі слів Алли Куцин, їм платитимуть мінімальну заробітну плату.







З 19 грудня ще дев'ятеро безробітних волинян долучаться до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення". Вони працюватимуть на територіях двох громад Старовижівщини.



Наразі до таких робіт на території Волині залучають лише безробітних чоловіків, адже праця потребує фізичної сили, – каже Алла Куцин.

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