«Армія відновлення»: на Волині безробітні укріплюють рубежі та бліндажі
Сьогодні, 16:27
До виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" на Волині наразі залучили 18 безробітних.
Про це розповіла Суспільному директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.
З середини грудня безробітні працюють у двох тергромадах – Ратнівській та Заболоттівській.
Наразі робітники займаються облаштуванням оборонних рубежів, спостережних пунктів, блокпостів, укріплюють споруди цивільного захисту. Роботи планують закінчити до кінця року.
До робіт залучили місцевих жителів, які у пошуках роботи перебували на обліку в центрі зайнятості. Зі слів Алли Куцин, їм платитимуть мінімальну заробітну плату.
З 19 грудня ще дев'ятеро безробітних волинян долучаться до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення". Вони працюватимуть на територіях двох громад Старовижівщини.
Наразі до таких робіт на території Волині залучають лише безробітних чоловіків, адже праця потребує фізичної сили, – каже Алла Куцин.
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Про це розповіла Суспільному директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.
З середини грудня безробітні працюють у двох тергромадах – Ратнівській та Заболоттівській.
Наразі робітники займаються облаштуванням оборонних рубежів, спостережних пунктів, блокпостів, укріплюють споруди цивільного захисту. Роботи планують закінчити до кінця року.
До робіт залучили місцевих жителів, які у пошуках роботи перебували на обліку в центрі зайнятості. Зі слів Алли Куцин, їм платитимуть мінімальну заробітну плату.
З 19 грудня ще дев'ятеро безробітних волинян долучаться до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення". Вони працюватимуть на територіях двох громад Старовижівщини.
Наразі до таких робіт на території Волині залучають лише безробітних чоловіків, адже праця потребує фізичної сили, – каже Алла Куцин.
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