«Армія відновлення»: на Волині безробітні укріплюють рубежі та бліндажі

«Армія відновлення»: на Волині безробітні укріплюють рубежі та бліндажі
До виконання суспільно-корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" на Волині наразі залучили 18 безробітних.

Про це розповіла Суспільному директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.

З середини грудня безробітні працюють у двох тергромадах – Ратнівській та Заболоттівській.

Наразі робітники займаються облаштуванням оборонних рубежів, спостережних пунктів, блокпостів, укріплюють споруди цивільного захисту. Роботи планують закінчити до кінця року.

«Армія відновлення»: на Волині безробітні укріплюють рубежі та бліндажі


До робіт залучили місцевих жителів, які у пошуках роботи перебували на обліку в центрі зайнятості. Зі слів Алли Куцин, їм платитимуть мінімальну заробітну плату.

«Армія відновлення»: на Волині безробітні укріплюють рубежі та бліндажі


З 19 грудня ще дев'ятеро безробітних волинян долучаться до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення". Вони працюватимуть на територіях двох громад Старовижівщини.

Наразі до таких робіт на території Волині залучають лише безробітних чоловіків, адже праця потребує фізичної сили, – каже Алла Куцин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: «Армія відновлення», безробітні, центр зайнятості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Сьогодні, 17:38
Волинянина, який регулярно кермує в нетверезому стані, оштрафували на 51 тисячу гривень
Сьогодні, 17:00
«Армія відновлення»: на Волині безробітні укріплюють рубежі та бліндажі
Сьогодні, 16:27
Злата Огнєвіч написала пісню разом із волинським музикантом. ВІДЕО
Сьогодні, 15:36
У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії Профтехосвіта – це престижно, а не соромно: як на Волині безробітні освоюють робітничі професії
28 травень, 2021, 17:15
Більшість офіційних безробітних на Волині – люди з вищою освітою і колишні держслужбовці Більшість офіційних безробітних на Волині – люди з вищою освітою і колишні держслужбовці
23 травень, 2021, 16:27
На Волині безробітним дають шанс стати підприємцями На Волині безробітним дають шанс стати підприємцями
02 листопад, 2019, 22:09
Дорогу – молодим: як служба зайнятості на Волині працевлаштовує безробітних до 35 років Дорогу – молодим: як служба зайнятості на Волині працевлаштовує безробітних до 35 років
27 вересень, 2019, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Справжнє передноворічне диво»: дружина воїна розповіла, як Залужний виконав бажання її сина
Сьогодні, 17:38
 0
Волинянина, який регулярно кермує в нетверезому стані, оштрафували на 51 тисячу гривень
Сьогодні, 17:00
 0
«Армія відновлення»: на Волині безробітні укріплюють рубежі та бліндажі
Сьогодні, 16:27
 0
Злата Огнєвіч написала пісню разом із волинським музикантом. ВІДЕО
Сьогодні, 15:36
 0
У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8