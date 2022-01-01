У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника
Сьогодні, 15:03
Андрій від самого початку широкомасштабного вторгнення служить у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів волиської бригади тероборони.
Про це пише 100 окрема бригада ТрО Волині.
У перші дні служби молодий чоловік одержав від побратимів позивний «Зять». Старші бійці з підрозділу часом жартували щось на кшталт «Маю доньку підходящого віку – зятем будеш!» – так до парубка те слово і «приклеїлося».
Вдома на Андрія чекає з Перемогою величезна родина – близько ста осіб! Насамперед – четверо молодших братів і сестер, тато з мамою, дядьки та тітки, бабуся з дідусем… Звісно, кохана дівчина. А ще – 101-річна прабабуся Олена Улянівна.
Матріархиня родини добре знає, що таке війна: з Другої світової не повернувся її чоловік – прадід Андрія. Тож Олена Улянівна дуже переживає за правнука й неймовірно радіє, коли іноді бачить його під час короткострокової відпустки…
«Прабабця завжди обіймає мене і цікавиться, чи скоро Перемога», – розповідає боєць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише 100 окрема бригада ТрО Волині.
У перші дні служби молодий чоловік одержав від побратимів позивний «Зять». Старші бійці з підрозділу часом жартували щось на кшталт «Маю доньку підходящого віку – зятем будеш!» – так до парубка те слово і «приклеїлося».
Вдома на Андрія чекає з Перемогою величезна родина – близько ста осіб! Насамперед – четверо молодших братів і сестер, тато з мамою, дядьки та тітки, бабуся з дідусем… Звісно, кохана дівчина. А ще – 101-річна прабабуся Олена Улянівна.
Матріархиня родини добре знає, що таке війна: з Другої світової не повернувся її чоловік – прадід Андрія. Тож Олена Улянівна дуже переживає за правнука й неймовірно радіє, коли іноді бачить його під час короткострокової відпустки…
«Прабабця завжди обіймає мене і цікавиться, чи скоро Перемога», – розповідає боєць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинь попрощалася з 24-річним воїном Геннадієм Андросюком
Сьогодні, 10:10
Коментарі 0
Останні новини
У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника
Сьогодні, 15:03
Четверо лучан отруїлись чадним газом, серед них – 14-річний
Сьогодні, 14:20
Медіа