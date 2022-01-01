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У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника

У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника
Андрій від самого початку широкомасштабного вторгнення служить у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів волиської бригади тероборони.

Про це пише 100 окрема бригада ТрО Волині.

У перші дні служби молодий чоловік одержав від побратимів позивний «Зять». Старші бійці з підрозділу часом жартували щось на кшталт «Маю доньку підходящого віку – зятем будеш!» – так до парубка те слово і «приклеїлося».

Вдома на Андрія чекає з Перемогою величезна родина – близько ста осіб! Насамперед – четверо молодших братів і сестер, тато з мамою, дядьки та тітки, бабуся з дідусем… Звісно, кохана дівчина. А ще – 101-річна прабабуся Олена Улянівна.

Матріархиня родини добре знає, що таке війна: з Другої світової не повернувся її чоловік – прадід Андрія. Тож Олена Улянівна дуже переживає за правнука й неймовірно радіє, коли іноді бачить його під час короткострокової відпустки…

«Прабабця завжди обіймає мене і цікавиться, чи скоро Перемога», – розповідає боєць.

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Теги: «Зять», тероборона, Волинь
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