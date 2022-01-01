У волинській теробороні служить «Зять»: історія захисника

Андрій від самого початку широкомасштабного вторгнення служить у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів волиської бригади тероборони.



Про це



У перші дні служби молодий чоловік одержав від побратимів позивний «Зять». Старші бійці з підрозділу часом жартували щось на кшталт «Маю доньку підходящого віку – зятем будеш!» – так до парубка те слово і «приклеїлося».



Вдома на Андрія чекає з Перемогою величезна родина – близько ста осіб! Насамперед – четверо молодших братів і сестер, тато з мамою, дядьки та тітки, бабуся з дідусем… Звісно, кохана дівчина. А ще – 101-річна прабабуся Олена Улянівна.



Матріархиня родини добре знає, що таке війна: з Другої світової не повернувся її чоловік – прадід Андрія. Тож Олена Улянівна дуже переживає за правнука й неймовірно радіє, коли іноді бачить його під час короткострокової відпустки…



«Прабабця завжди обіймає мене і цікавиться, чи скоро Перемога», – розповідає боєць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! від самого початку широкомасштабного вторгнення служить у стрілецькій роті одного з окремих батальйонів волиської бригади тероборони.Про це пише 100 окрема бригада ТрО Волині.У перші дні служби молодий чоловік одержав від побратимів позивний «Зять». Старші бійці з підрозділу часом жартували щось на кшталт «Маю доньку підходящого віку – зятем будеш!» – так до парубка те слово і «приклеїлося».Вдома на Андрія чекає з Перемогою величезна родина – близько ста осіб! Насамперед – четверо молодших братів і сестер, тато з мамою, дядьки та тітки, бабуся з дідусем… Звісно, кохана дівчина. А ще – 101-річна прабабусяМатріархиня родини добре знає, що таке війна: з Другої світової не повернувся її чоловік – прадід Андрія. Тож Олена Улянівна дуже переживає за правнука й неймовірно радіє, коли іноді бачить його під час короткострокової відпустки…«Прабабця завжди обіймає мене і цікавиться, чи скоро Перемога», – розповідає боєць.

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