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В Укренерго повідомили, що атомні станції вийшли на планову потужність

В Укренерго повідомили, що атомні станції вийшли на планову потужність
Після російських обстрілів 16 грудня атомні станції України, окрім захопленої Запорізької АЕС, вийшли на планову потужність.

Про це повідомило Укренерго.

"Станом на 18 грудня триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність. Виняток – окупована Запорізька АЕС продовжує знаходитись в режимі зупинки блоків", – ідеться у повідомленні.

Зауважують, що порівняно із 17 грудня в Україні збільшилися обсяги споживання електроенергії. Причина – пошкодження енергооб’єктів після чергового обстрілу і зниження температури.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні у високовольтних ы розподільчих мережах, а також на електростанціях. Однак посилення морозів і сильний вітер ускладнюють ремонтні роботи.

Усім обленерго доведено ліміти споживання. У разі їх перевищення можуть застосувати аварійні відключення, додали в Укренерго.

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Теги: Укренерго, АЕС, електроенергія
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