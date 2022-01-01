Повертався з виклику: у Луцьку автомобіль «швидкої» застряг у снігу
Сьогодні, 12:30
Сьогодні, 18 грудня, близько 3-ї ночі у Луцьку рятувальники відбуксирували автомобіль невідкладної медичної допомоги.
Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Медики поверталися з виклику, - "швидка" не змогла здолати засніжений підйом в районі проспекту Волі. За допомогою буксирувального троса рятувальники відтягнули автомобіль зі складної ділянки дороги.
Відомо, що у транспортному засобі перебували двоє медиків і водій. На місці події працювали бійці чергової варти групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Повідомляють також, що минулої доби, 17 грудня, рятувальники відбуксирували ще один автомобіль швидкої допомоги, який госпіталізував вагітну і втрапив у сніговий замет біля села Хмелів Володимирського району.
Крім того, біля села Хрипаличі Володимирського району, у селі Старовойтово Ковельського району, а також біля Ковеля й у Ківерцях рятувальники відбуксирували 4 вантажівки, що застрягли у снігу посеред дороги й перегородили рух автомобілів.
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Про це інформує пресслужба ДСНС Волині.
Медики поверталися з виклику, - "швидка" не змогла здолати засніжений підйом в районі проспекту Волі. За допомогою буксирувального троса рятувальники відтягнули автомобіль зі складної ділянки дороги.
Відомо, що у транспортному засобі перебували двоє медиків і водій. На місці події працювали бійці чергової варти групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Повідомляють також, що минулої доби, 17 грудня, рятувальники відбуксирували ще один автомобіль швидкої допомоги, який госпіталізував вагітну і втрапив у сніговий замет біля села Хмелів Володимирського району.
Крім того, біля села Хрипаличі Володимирського району, у селі Старовойтово Ковельського району, а також біля Ковеля й у Ківерцях рятувальники відбуксирували 4 вантажівки, що застрягли у снігу посеред дороги й перегородили рух автомобілів.
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