У Підгайцівській громаді запрацювала Майстерня святого Миколая. ФОТО





Про це



Затишну залу з різдвяними декораціями, новорічною ялинкою та барвистими вогниками облаштували в одному із нововідремонтованих укриттів у селі Липини. Запросити на новорічні ранки у Підгайцівській громаді запланували близько пів тисячі молодших школярів - учнів 1-2 класів з усіх навчальних закладів громади.







Кілька днів поспіль, розповідають, працівники Центру культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради в образах казкових героїв проводять тут новорічні свята з піснями та хороводами, віршами та майстер - класами.



Веселі усмішки, казковий настрій та запальні танці дітям дарують помічники святого Миколая – загадкова Ельза, тендітна Білосніжка, ельфи, янголята та чортики, чарівна циганка та Бетмен.







«Діти мають нагоду відчути себе помічниками гончара - виготовити собі горня чи тарілочку, навчитися у веселого клоуна створювати з повітряних кульок песиків або зайчиків, розмалювати глазур’ю медово-імбирне печиво чи виготовити святкову листівку для найрідніших.



На завершення дійства подивитися, як працює його чарівна майстерня приходить святий Миколай. Вислухавши усі вірші та пісні, які підготували для нього дітлахи, добрий святий обдаровує усіх подарунками», – йдеться у дописі.







Попри святковий настрій та передчуття нового року, діти, додають, не забувають про те, що Україна зараз у війні, тож ще жоден захід не відбувався без «Червоної калини», Гімну України та «Стефанії», у виконання яких діти вкладають всю душу та сподівання на швидку перемогу та звільнення країни від окупантів.



Зауважують, що про доїзд учасників новорічних ранків з усіх сіл громади до Липин подбав Відділ освіти, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підгайцівській громаді в укритті запрацювала Майстерня святого Миколая.Про це пишуть на сторінці громади.Затишну залу з різдвяними декораціями, новорічною ялинкою та барвистими вогниками облаштували в одному із нововідремонтованих укриттів у селі Липини. Запросити на новорічні ранки у Підгайцівській громаді запланували близько пів тисячі молодших школярів - учнів 1-2 класів з усіх навчальних закладів громади.Кілька днів поспіль, розповідають, працівники Центру культури, туризму, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради в образах казкових героїв проводять тут новорічні свята з піснями та хороводами, віршами та майстер - класами.Веселі усмішки, казковий настрій та запальні танці дітям дарують помічники святого Миколая – загадкова Ельза, тендітна Білосніжка, ельфи, янголята та чортики, чарівна циганка та Бетмен.«Діти мають нагоду відчути себе помічниками гончара - виготовити собі горня чи тарілочку, навчитися у веселого клоуна створювати з повітряних кульок песиків або зайчиків, розмалювати глазур’ю медово-імбирне печиво чи виготовити святкову листівку для найрідніших.На завершення дійства подивитися, як працює його чарівна майстерня приходить святий Миколай. Вислухавши усі вірші та пісні, які підготували для нього дітлахи, добрий святий обдаровує усіх подарунками», – йдеться у дописі.Попри святковий настрій та передчуття нового року, діти, додають, не забувають про те, що Україна зараз у війні, тож ще жоден захід не відбувався без «Червоної калини», Гімну України та «Стефанії», у виконання яких діти вкладають всю душу та сподівання на швидку перемогу та звільнення країни від окупантів.Зауважують, що про доїзд учасників новорічних ранків з усіх сіл громади до Липин подбав Відділ освіти, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради.

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