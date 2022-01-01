ЗСУ знищили за добу 590 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб,

танків ‒ 2987 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,

артилерійських систем – 1948 (+1) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засобів ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1),

крилатих ракет ‒ 653 (+0),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,

спеціальної техніки ‒ 174 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках..



Дані уточнюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 18 грудня ЗСУ уже знищили близько 98280 окупантів, 2987 ворожих танків та 5963 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб,танків ‒ 2987 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,артилерійських систем – 1948 (+1) од,РСЗВ – 410 (+0) од,засобів ППО ‒ 211 (+0) од,літаків – 281 (+0) од,гелікоптерів – 264 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1),крилатих ракет ‒ 653 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,спеціальної техніки ‒ 174 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках..Дані уточнюються.

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