ЗСУ знищили за добу 590 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:42
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 18 грудня ЗСУ уже знищили близько 98280 окупантів, 2987 ворожих танків та 5963 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб,
танків ‒ 2987 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
артилерійських систем – 1948 (+1) од,
РСЗВ – 410 (+0) од,
засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1),
крилатих ракет ‒ 653 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 174 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках..
Дані уточнюються.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб,
танків ‒ 2987 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
артилерійських систем – 1948 (+1) од,
РСЗВ – 410 (+0) од,
засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
літаків – 281 (+0) од,
гелікоптерів – 264 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1),
крилатих ракет ‒ 653 (+0),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
спеціальної техніки ‒ 174 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках..
Дані уточнюються.
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