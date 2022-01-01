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Волинь попрощалася з 24-річним воїном Геннадієм Андросюком

Волинь попрощалася з 24-річним воїном Геннадієм Андросюком
На Волині віддали останню шану захиснику Геннадію Андросюку.

Про це повідомила Наталі Аврамук у фейсбуці, передає Район.Ратне.

Життя Геннадія Андросюка обірвалося в 24 роки, два тижні не дожив до свого 25-річчя.

«Сумна звістка прилетіла до нашого селища. Цей біль неможливо пережити та передати словами. Плаче мати, плаче земля, плаче небо навкруги. Ми висловлюєму щирі співчуття рідним, пережити велике горе. Велика шана нашому герою – Андросюку Геннадію від усіх односельчан», – йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Геннадія Андросюка. Вічна пам‘ять!

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Теги: Геннадій Андросюк, втрати Волинь, Ратне
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