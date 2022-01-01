ЗСУ вдарили по 8 районах зосередження особового складу ворога, – Генштаб
Сьогодні, 09:09
Сили оборони відбили атаки в районах понад 15 населених пунктів, а також уразили 8 районів зосередження особового складу ворога.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України.
На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна - Харківської.
На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.
На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ задіяв БпЛА у районі населеного пункту Шевченкове.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцяти чотири населені пункти. Серед них - Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області.
Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.
Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ - з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів.
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України.
На Волинському і Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна - Харківської.
На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.
На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.
На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ задіяв БпЛА у районі населеного пункту Шевченкове.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцяти чотири населені пункти. Серед них - Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області.
Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.
Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ - з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.
Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів російських окупантів.
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