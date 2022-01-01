У Луцьку перекриють проспект Соборності





Про це йдеться у розпорядженні мера Луцька.



Перекриття відбудеться у зв’язку з проведенням спортивно-благодійного заходу "Миколайчики, біжіть".



Оскільки тимчасово зупинять рух транспорту з 11.30 до 15.00 правою частиною проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” до перехрестя з проспектом Молоді, то

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 грудня з 11:30 до 14:00 буде частково перекрито рух правою частиною проспекту Соборності, від ТЦ "Порт Сіті" до перехрестя з проспектом Молоді.Про це йдеться у розпорядженні мера Луцька.Перекриття відбудеться у зв’язку з проведенням спортивно-благодійного заходу "Миколайчики, біжіть".Оскільки тимчасово зупинять рух транспорту з 11.30 до 15.00 правою частиною проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” до перехрестя з проспектом Молоді, то тролейбуси курсуватимуть за іншим графіком.

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