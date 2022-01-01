У Луцьку перекриють проспект Соборності
Сьогодні, 08:08
18 грудня з 11:30 до 14:00 буде частково перекрито рух правою частиною проспекту Соборності, від ТЦ "Порт Сіті" до перехрестя з проспектом Молоді.
Про це йдеться у розпорядженні мера Луцька.
Перекриття відбудеться у зв’язку з проведенням спортивно-благодійного заходу "Миколайчики, біжіть".
Оскільки тимчасово зупинять рух транспорту з 11.30 до 15.00 правою частиною проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” до перехрестя з проспектом Молоді, то тролейбуси курсуватимуть за іншим графіком.
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Про це йдеться у розпорядженні мера Луцька.
Перекриття відбудеться у зв’язку з проведенням спортивно-благодійного заходу "Миколайчики, біжіть".
Оскільки тимчасово зупинять рух транспорту з 11.30 до 15.00 правою частиною проспекту Соборності від ТРЦ “Порт Сіті” до перехрестя з проспектом Молоді, то тролейбуси курсуватимуть за іншим графіком.
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