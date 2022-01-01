На Волині запрацюють лісонасіннєві заводи. ФОТО

На Волині запрацюють лісонасіннєві заводи. ФОТО
В Україні незабаром відкриють чотири лісонасіннєві заводи, один із них – на Волині. Їх будівництво уже знаходиться на фінішній прямій.

Про це розповів голова Держлісагентства Юрій Болоховець, – повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Зі слів голови Держлісагентства, на найближчий час заплановане відкриття заводів у Кіровоградській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

«Навіть під час війни ми продовжуємо розвивати лісову галузь. Вже відкрили насіннєво-селекційний комплекс в Житомирській області та розширили лінію виробництва на заводі у Хмельницькій області. Невдовзі запрацюють ще 4 комплекси. За планом, у наступному році – відкриття заводів на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та розширення комплексу на Тернопільщині, який вже працює», – розповів Юрій Болоховець.

Зі слів посадовця, у сіянців із закритою кореневою системою краща приживлюваність, вони швидше розвиваються. Значно збільшується термін проведення посадки.

Під час війни лісівники продовжують реалізацію програми Президента «Зелена країна». З початку програми висаджено 240 мільйонів дерев. Ліс відновлюється на території згарищ, на суцільних зрубах. Також створюються нові ліси: протягом року – майже 2 тисячі гектарів.
На Волині запрацюють лісонасіннєві заводи. ФОТО
На Волині запрацюють лісонасіннєві заводи. ФОТО

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Теги: лісонасіннєві заводи, Волинь
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