На Волині запрацюють лісонасіннєві заводи. ФОТО





Про це розповів голова Держлісагентства Юрій Болоховець, –



Зі слів голови Держлісагентства, на найближчий час заплановане відкриття заводів у Кіровоградській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.



«Навіть під час війни ми продовжуємо розвивати лісову галузь. Вже відкрили насіннєво-селекційний комплекс в Житомирській області та розширили лінію виробництва на заводі у Хмельницькій області. Невдовзі запрацюють ще 4 комплекси. За планом, у наступному році – відкриття заводів на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та розширення комплексу на Тернопільщині, який вже працює», – розповів Юрій Болоховець.



Зі слів посадовця, у сіянців із закритою кореневою системою краща приживлюваність, вони швидше розвиваються. Значно збільшується термін проведення посадки.



Під час війни лісівники продовжують реалізацію програми Президента «Зелена країна». З початку програми висаджено 240 мільйонів дерев. Ліс відновлюється на території згарищ, на суцільних зрубах. Також створюються нові ліси: протягом року – майже 2 тисячі гектарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні незабаром відкриють чотири лісонасіннєві заводи, один із них – на Волині. Їх будівництво уже знаходиться на фінішній прямій.Про це розповів голова Держлісагентства, – повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Зі слів голови Держлісагентства, на найближчий час заплановане відкриття заводів у Кіровоградській, Волинській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.«Навіть під час війни ми продовжуємо розвивати лісову галузь. Вже відкрили насіннєво-селекційний комплекс в Житомирській області та розширили лінію виробництва на заводі у Хмельницькій області. Невдовзі запрацюють ще 4 комплекси. За планом, у наступному році – відкриття заводів на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та розширення комплексу на Тернопільщині, який вже працює», – розповів Юрій Болоховець.Зі слів посадовця, у сіянців із закритою кореневою системою краща приживлюваність, вони швидше розвиваються. Значно збільшується термін проведення посадки.Під час війни лісівники продовжують реалізацію програми Президента «Зелена країна». З початку програми висаджено 240 мільйонів дерев. Ліс відновлюється на території згарищ, на суцільних зрубах. Також створюються нові ліси: протягом року – майже 2 тисячі гектарів.

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