На Закарпатті через лавину посипалася гора. ВІДЕО

На Закарпатті через лавину посипалася гора. ВІДЕО
У Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео в мережі, зняте очевидцями.

Надзвичайна подія сталася у Нересницькій громаді у Тячівському районі у суботу, 17 грудня.

Наразі невідомо, чи є постраждалі в результаті обвалення на горі.

Також немає даних, скільки саме будинків накрили каміння, та ступінь їх пошкодження.

На кадрах звучить ненормативна лексика!


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