На Закарпатті через лавину посипалася гора. ВІДЕО





Про це повідомляє



Надзвичайна подія сталася у Нересницькій громаді у Тячівському районі у суботу, 17 грудня.



Наразі невідомо, чи є постраждалі в результаті обвалення на горі.



Також немає даних, скільки саме будинків накрили каміння, та ступінь їх пошкодження.



На кадрах звучить ненормативна лексика!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Закарпатській області зійшла лавина, яка супроводжувалася обваленням гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео в мережі, зняте очевидцями.Надзвичайна подія сталася у Нересницькій громаді у Тячівському районі у суботу, 17 грудня.Наразі невідомо, чи є постраждалі в результаті обвалення на горі.Також немає даних, скільки саме будинків накрили каміння, та ступінь їх пошкодження.

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