Кількість «пунктів незламності» виросте втричі





Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль



Згідно зі словами українського прем'єра віднині «Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами.



«Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо», - сказав Шмигаль.



Як додав керівник Уряду, українці по всій країні отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби українців на час відновлення пошкодженої окупантами інфраструктури.



«Наразі вже функціонує понад 5 тисяч «Пунктів незламності». Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі», - наголосив прем'єр міністр.



Нагадаємо, що Посли країн Великої сімки у середу, 14 грудня, відві

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 грудня, на засіданні Уряду затвердили порядок організації та роботи «Пунктів незламності». Відтепер по всій країні вони працюватимуть цілодобово.Про це прем'єр-міністр України повідомляє у Telegram.Згідно зі словами українського прем'єра віднині «Пункти незламності» по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами.«Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо», - сказав Шмигаль.Як додав керівник Уряду, українці по всій країні отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби українців на час відновлення пошкодженої окупантами інфраструктури.«Наразі вже функціонує понад 5 тисяч «Пунктів незламності». Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі», - наголосив прем'єр міністр.Нагадаємо, що Посли країн Великої сімки у середу, 14 грудня, відві

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію