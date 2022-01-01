Гурт TVORCHI представлятиме Україну на Євробаченні-2023





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Перше місце за результатами голосів суддів і глядачів посів тернопільський дует TVORCHI. Гурту віддали 9 балів судді і 10 - глядачі.



Хлопці виступили з вибуховим треком Heart Of Steel і одразу вийшли у фаворити Національного відбору.



Цікаво, що TVORCHI вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення 2020, де виступили з сильним треком Bonfire, але першість тоді здобули Go_A.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 відбувся 17 грудня і визначив переможця, який і представить Україну у травні 2023 року у Ліверпулі, Велика Британія.Про це пише РБК-Україна. Перше місце за результатами голосів суддів і глядачів посів тернопільський дует. Гурту віддали 9 балів судді і 10 - глядачі.Хлопці виступили з вибуховим треком Heart Of Steel і одразу вийшли у фаворити Національного відбору.Цікаво, що TVORCHI вже брали участь у Нацвідборі на Євробачення 2020, де виступили з сильним треком Bonfire, але першість тоді здобули Go_A.

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